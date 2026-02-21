Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước 'thủ phạm' không ngờ tới

Tâm sự 21/02/2026 15:22

Mẹ chồng em là người rất tiết kiệm. Hồi bọn em tổ chức đám cưới, bà chọn những món đơn giản nhất trong menu để đặt nhà hàng. Khi bọn em nói sẽ đứng ra trả tiền, mẹ liền thay đổi toàn bộ, số tiền đội lên đến 80 triệu.

Từ nhỏ đến lớn, em đã chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ bởi bà nội. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, em nhất quyết không sống chung với mẹ chồng. Thay vào đó, bọn em thuê một căn nhà rồi ra ở riêng. Mặc dù nhà nhỏ, cũng không phải do mình sở hữu nhưng lại tự do.

Mẹ chồng em là người rất tiết kiệm. Hồi bọn em tổ chức đám cưới, bà chọn những món đơn giản nhất trong menu để đặt nhà hàng. Khi bọn em nói sẽ đứng ra trả tiền, mẹ liền thay đổi toàn bộ, số tiền đội lên đến 80 triệu.

Trước đây, khi em đi làm thì mẹ chồng lại sang để dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, bà sẽ mang quần áo nhà mình sang giặt, phơi chật kín chỗ đến nỗi em chẳng còn không gian phơi đồ của mình. Đôi lúc em còn trêu chồng, nếu có thể, chắc mẹ anh sẽ bỏ bát vào sọt rồi mang sang để dùng máy rửa bát của nhà em.

Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước 'thủ phạm' không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì khó chịu với sự tranh thủ của mẹ chồng nên em quyết định thay chìa khóa và nói không cần mẹ sang phụ giúp nữa. Lúc đầu bà khó chịu lắm, còn bóng gió nói em ky bo với người nhà, nhưng chuyện em đã quyết, dù nói thế nào thì em vẫn không thay đổi.

Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.

Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về. Nhìn cảnh ấy, em giận quá nên gọi ngay cho chồng. Biết không thể chống, chồng em mới cười xòa và bảo mẹ chỉ lấy một chút mà thôi. Thật lòng em giận lắm, mẹ chồng có thiếu thốn gì đâu, tại sao cứ chấm trộm ở nhà em chứ? Chìa khóa đánh cái mới thì chồng em lại dấm dúi cho mẹ, bây giờ em nên làm gì để chấm dứt tình trạng này đây?

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nhiều ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết

Nhiều ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết

Tin y tế 1 giờ 15 phút trước
Ngày nào của năm Bính Ngọ 2026 khai Xuân đẹp nhất?

Ngày nào của năm Bính Ngọ 2026 khai Xuân đẹp nhất?

Không gian sống 1 giờ 20 phút trước
Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Mẹ chồng bắt con dâu ký cam kết 5 năm không sinh con chỉ để... phục vụ mục đích ích kỷ này

Mẹ chồng bắt con dâu ký cam kết 5 năm không sinh con chỉ để... phục vụ mục đích ích kỷ này

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sửa trần nhà dột, tôi "hóa đá" phát hiện kho báu bí mật của chồng qua cơn mưa vật thể lạ lấp lánh

Sửa trần nhà dột, tôi "hóa đá" phát hiện kho báu bí mật của chồng qua cơn mưa vật thể lạ lấp lánh

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Kẻ cướp chồng còn định dàn cảnh tự tử để "tống khứ" chị dâu tôi vào trại giam

Kẻ cướp chồng còn định dàn cảnh tự tử để "tống khứ" chị dâu tôi vào trại giam

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả

Rời bỏ nhung lụa để theo chồng năm 19 tuổi, tôi vỡ mộng khi phát hiện bộ mặt thật của kẻ phản bội

Rời bỏ nhung lụa để theo chồng năm 19 tuổi, tôi vỡ mộng khi phát hiện bộ mặt thật của kẻ phản bội

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang