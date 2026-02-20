Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang 'ngủ ké', tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng

Tâm sự 20/02/2026 16:54

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Tôi ba mươi lăm tuổi mới lấy vợ. Thật ra không phải vì tôi xấu trai hay kém cỏi gì đâu mà là do công việc quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay tán tỉnh bạn gái. Tôi quen vợ tôi là qua mai mối. Ông mai chính là anh vợ của tôi bây giờ.

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Chúng tôi lấy nhau 1 năm nhưng chưa có con. Một phần vì vợ tôi muốn kế hoạch thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định rồi mới sinh. Tôi thì khác. Tôi nhiều tuổi rồi nên cũng muốn sinh con. Nhưng tôi tôn trọng vợ nên cũng đồng ý. Dù gì vợ cũng còn trẻ, chờ đợi một vài năm nữa cũng không thành vấn đề gì lắm. Cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tạm được. Tôi cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Tôi thấy vợ cũng vậy. Hai chúng tôi như vậy cũng coi như hòa hợp rồi.

Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang 'ngủ ké', tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cách đây 2 tuần. Hòa ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm. Tối đến còn xin phép ngủ lại nhà. Quá đáng hơn là còn đòi ngủ với vợ đẩy tôi ra phòng khách ngủ. Một hai hôm còn được, đằng này cả tuần như thế rồi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nói với vợ thì vợ gạt đi và còn nói rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lại còn hay để ý vặt.

Tôi điên lắm! Chả nhẽ tôi đòi lại căn phòng ngủ của mình là sai hay sao? Đây là nhà của tôi mà. Tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi. Đêm về chỉ muốn ngủ trên chiếc giường của chính mình cũng bị cho là ích kỉ sao? Mà điều khiến tôi tức điên đó là thái độ của vợ. Hình như tôi thấy vợ quan tâm, chăm sóc bạn thân còn hơn chồng mình nữa. Hai người bọn họ liệu có bí mật gì mà tôi chưa biết?

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang "ngủ ké", tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng

Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang "ngủ ké", tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu

Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

ADN khẳng định là con ruột nhưng mặt giống hàng xóm như đúc, tôi điếng người khi bác sĩ tiết lộ sự thật sau đó

ADN khẳng định là con ruột nhưng mặt giống hàng xóm như đúc, tôi điếng người khi bác sĩ tiết lộ sự thật sau đó

Hùng hổ kéo hai bên gia đình đi bắt gian vợ, tôi và bố "đứng tim" khi thấy người đàn ông bên trong phòng

Hùng hổ kéo hai bên gia đình đi bắt gian vợ, tôi và bố "đứng tim" khi thấy người đàn ông bên trong phòng

Giận chồng sang nhà bạn thân tá túc, tôi lạnh sống lưng trước tiếng đồng kỳ quái phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng sang nhà bạn thân tá túc, tôi lạnh sống lưng trước tiếng đồng kỳ quái phát ra từ dưới gầm giường