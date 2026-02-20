Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu

Tâm sự gia đình 20/02/2026 16:08

Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu, cả hai còn phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Để làm được điều này, hai vợ chồng cần giữ được sự chung thủy với nhau. Khi một người phản bội, niềm tin sẽ tan vỡ.

Anh Khánh (36 tuổi, Thái Bình) tâm sự: "Vợ chồng mình lấy nhau được 8 năm rồi. Có với nhau 3 mặt con nên cuộc sống hôn nhân không còn tươi mới như trước kia. Vợ tôi thì bận chăm con cái, thành ra thời gian dành cho nhau cũng không có".

Qua câu chuyện, anh kể vợ mình là người phụ nữ rất tốt. Từ trước đến giờ, chị luôn chu toàn mọi việc, từ con cái cho đến gia đình hai bên. Chính vì những điều này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.

Đúng lúc này, anh gặp lại mối tình đầu thời đại học. Khác với người vợ hiện tại, cô gái kia vẫn giữ được sự trẻ đẹp, lại năng động và nhiệt tình. Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi 'hóa đá' trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ chuyện như thế sẽ chấm dứt. Thế nhưng anh Khánh lại không ngờ hệ luỵ sẽ kéo dài đến vậy. Anh thở dài: "Mình cứ nghĩ khi mình quay về, chăm sóc và bù đắp thì vợ sẽ tha thứ, không ngờ cô ấy còn nhớ chuyện mình đã từng phản bội. Dù không nhắc đến, cô ấy vẫn lạnh nhạt với chồng".

Ngoài cách cư xử thường ngày, anh Khánh còn phát hiện vợ mình có dấu hiệu lạ trong vấn đề chăn gối. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Vì chuyện này mà không khí gia đình nhà anh Khánh trở nên nặng nề. Vợ anh dù đã bỏ qua nhưng không thể quên chuyện cũ, còn anh Khánh chỉ ước mình chưa từng sảy chân vào lưới tình của người phụ nữ ấy.

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Chuyện gì đến cũng đến, Nga có bầu khi con trai thứ hai của tôi mới ra đời được vài tháng. Mặc vợ sau sinh cần chồng, tôi lén lút sang chăm Nga bầu bí. Tôi nghĩ chắc vợ tôi biết, nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Tâm sự 23 phút trước
Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang "ngủ ké", tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng

Bất thường chuyện bạn thân của vợ thường xuyên sang "ngủ ké", tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa vào lúc rạng sáng

Tâm sự 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tôi bật khóc trong căn phòng nóng bức khi thấy chồng hí hửng bê máy lạnh sang phục vụ cô em chồng vừa ly dị

Tâm sự 32 phút trước
Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu

Vợ luôn lấy gối che mặt mỗi khi gần gũi, tôi tò mò lật ra để rồi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín bấy lâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

ADN xác nhận là cháu ruột nhưng con trai không phải cha: Mẹ chồng sốc ngất trước sự thật kinh hoàng về "tác giả" đứa bé

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
ADN khẳng định là con ruột nhưng mặt giống hàng xóm như đúc, tôi điếng người khi bác sĩ tiết lộ sự thật sau đó

ADN khẳng định là con ruột nhưng mặt giống hàng xóm như đúc, tôi điếng người khi bác sĩ tiết lộ sự thật sau đó

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Hùng hổ kéo hai bên gia đình đi bắt gian vợ, tôi và bố "đứng tim" khi thấy người đàn ông bên trong phòng

Hùng hổ kéo hai bên gia đình đi bắt gian vợ, tôi và bố "đứng tim" khi thấy người đàn ông bên trong phòng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Bỏ vợ tài sắc lấy nhân tình "kém sắc", 2 năm sau tôi lặng người khi biết bí mật phía sau sự lựa chọn của chồng

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, tôi bế đứa trẻ lên và nói một lời khiến anh gục xuống vì hối hận

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Đến thăm chồng cũ, tôi bật khóc nức nở trước cảnh tượng gầy gò của anh và món đồ kỷ niệm trên tay anh

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Diện bộ trang sức 2 tỷ đi ký đơn ly hôn, tôi khiến gã chồng bội bạc phải "tái mặt" hối hận vì đã coi thường vợ

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó