Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: 'Bỏ ngay!'. Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Tâm sự gia đình 15/02/2026 15:02

Thoáng nhìn thấy bạn trai tôi, mẹ tôi có cảm giác anh không phải là người tử tế lắm. Tuy nhiên bà là người lớn và không muốn hiểu nhầm người yêu con gái mình nên vẫn rất chu đáo đón tiếp.

Tôi là người khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm đặc biệt là chọn người đàn ông có thể chung sống với mình suốt đời. Vì vậy sau khi tìm hiểu kỹ càng suốt 2 năm, tôi mới quyết định dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.

Nhưng kết quả lại không như mong đợi, vừa mới nhìn thấy bạn trai mẹ tôi đã phản đối và bắt bỏ ngay sau đó. Tôi cứ tưởng do mẹ cổ hủ, cố chấp nào ngờ chỉ 1 tháng sau mọi chuyện vỡ lẽ, bộ mặt thật của anh người yêu đã lộ ra theo đúng phán đoán của bà.

 

1. Anh là một kẻ sở khanh

Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.

Thoáng nhìn thấy bạn trai tôi, mẹ tôi có cảm giác anh không phải là người tử tế lắm. Tuy nhiên bà là người lớn và không muốn hiểu nhầm người yêu con gái mình nên vẫn rất chu đáo đón tiếp. Đặc biệt, sau khi ăn trưa xong, tôi ở dưới bếp phụ giúp dọn dẹp còn anh đã vào phòng nghỉ, mẹ tôi cố ý đem lên một đĩa hoa quả mời anh nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại:

- Anh đang bận ăn trưa với đối tác, anh cũng rất nhớ em.

- Ừ tối mai chúng ta gặp nhau anh sẽ đưa em đi mua đồ, yêu em nhiều.

Mẹ tôi bất ngờ và thắc mắc tại sao tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình lại nói yêu đương với người khác. Dù nghe được những điều đó nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh mà không làm lớn chuyện.

Mẹ vẫn bê hoa quả vào phòng tôi rồi mới đi xuống nhà. Trước khi xuống bà đã nhìn thấy những điếu thuốc lá vứt bừa bãi đó là sản phẩm chỉ trong vòng 10 phút của anh từ khi vào phòng.

2. Anh không biết lễ phép với người lớn

Đầu giờ chiều mẹ tôi có nhờ anh ra chợ mua hộ bó rau để tối nấu canh, tôi định xông pha đi thì bị ngăn lại, nghĩ mẹ đang tạo điều kiện cho anh làm quen với gia đình mình hơn nên tôi cũng vui vẻ, nào ngờ mẹ tôi đã tính kế cả rồi.

Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.

Đầu tiên là anh ăn nói trống không, ngang ngược với người lớn "mua bó rau", "bao nhiêu tiền?"... làm mọi người rất ngạc nhiên vì tính cách đối lập hẳn so với bộ đồ sang trọng đang mặc trên người của anh.

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: 'Bỏ ngay!'. Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Anh là một kẻ ki bo, kẹt xỉn

Chưa dừng lại ở đó, đến lúc lựa đồ xong và thanh toán tiền thì một lần nữa bạn trai tôi khiến mọi người ngã ngửa vì trả giá từng đồng một, thậm chí thiếu 1 nghìn anh cũng đòi cho bằng được.

Nếu như tôi có mặt ở đó chắc chắn tôi sẽ rất xấu hổ, vì lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt gia đình lại gặp nhiều rủi ro đến vậy.

Sau khi tiễn anh về, mẹ đã gọi tôi vào phòng và nói thẳng quan điểm muốn tôi chia tay. Tất nhiên lúc đó tôi vẫn yêu anh mặn nồng, ban đầu tôi thật sự tưởng mẹ đang hiểu nhầm anh và không chấp nhận yêu cầu vô lý của mẹ. Sau nhiều lần mẹ dọa dẫm, anh cũng chán nản, chúng tôi chia tay nhau. Suốt hơn 1 tháng tôi tránh mặt mẹ và không muốn nói chuyện với bà cho đến khi phát hiện ra bạn trai trở mặt.

Mới chỉ 1 tháng sau khi chia tay tôi, bạn trai cũ đã vội vàng công khai có bạn gái mới, lộ bản chất ăn chơi, thậm chí còn nói xấu bạn gái cũ là tôi ở khắp mọi nơi. 

Thất vọng tràn trề tôi đem chuyện tâm sự với mẹ, lúc này bà mới kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm đó và bảo: "Mẹ không nói rõ nguyên nhân vì mẹ biết mẹ có nói ngày hôm ấy, khi còn đang yêu mặn nồng con cũng sẽ không tin tưởng lời mẹ".

Tôi bật khóc vì mình yêu phải một gã đàn ông đểu cáng. Mẹ lại ôm tôi vỗ về, an ủi, cũng may vì mẹ tôi đã ngăn chặn kịp thời nếu không có lẽ tôi còn bị lừa dối lâu hơn mà không hề hay biết.

Qua bài học sâu sắc này, tôi muốn dành lời khuyên cho chị em rằng ngoài việc tìm hiểu thật kỹ người bạn trai của mình, thì cũng nên tham khảo ý kiến của người lớn để có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất.

Lấy chồng là chuyện cả đời, đừng vì mù quáng bồng bột mà chọn nhầm người để khổ cả một đời!

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Không gian sống 1 giờ 13 phút trước
Vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng của tôi, áp tai nghe lén một đêm mà tôi rụng rời tay chân

Vợ mới cứ khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng của tôi, áp tai nghe lén một đêm mà tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Con gái 8 tuổi cứ than giường chật dù ngủ một mình, mẹ check camera rồi bật khóc nức nở vì cảnh tượng bên trong

Con gái 8 tuổi cứ than giường chật dù ngủ một mình, mẹ check camera rồi bật khóc nức nở vì cảnh tượng bên trong

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Chồng vừa nhắm mắt, nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh, trái tim tôi vỡ vụn khi nhận ra mình bị lừa dối

Chồng vừa nhắm mắt, nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh, trái tim tôi vỡ vụn khi nhận ra mình bị lừa dối

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Vừa thấy mặt bạn trai tôi, mẹ đã phán một câu: "Bỏ ngay!". Một tháng sau, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sáng suốt đến vậy

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Vứt cả áo cưới ngay phút chót, tôi ôm con khóc nức nở khi biết sự thật về lý do con không muốn theo mẹ

Vứt cả áo cưới ngay phút chót, tôi ôm con khóc nức nở khi biết sự thật về lý do con không muốn theo mẹ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài phàm gõ cửa sau ngày 26/2/2026, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Thần Tài phàm gõ cửa sau ngày 26/2/2026, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, chàng trai chết lặng khi biết lý do đằng sau hành động đó

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Bị cả xóm mắng chửi vì rước phụ nữ lạ về nhà sau khi vợ mất, người chồng chỉ lặng lẽ khóc vì một sự thật xót xa

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi ngã quỵ khi chạm mặt người đàn ông chị gọi là chồng

Vợ đẻ rơi bên đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi "muốn độn thổ" vì sự thật dở khóc dở cười

Vợ đẻ rơi bên đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi "muốn độn thổ" vì sự thật dở khóc dở cười

Chạm vào những vết rạn chằng chịt trong đêm động phòng, tôi bật khóc khi nghe vợ run rẩy kể về quá khứ đầy nước mắt

Chạm vào những vết rạn chằng chịt trong đêm động phòng, tôi bật khóc khi nghe vợ run rẩy kể về quá khứ đầy nước mắt

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc để mỉa mai nhưng rồi phải quỵ xuống khi biết sự thật về chú rể

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc để mỉa mai nhưng rồi phải quỵ xuống khi biết sự thật về chú rể