Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Món ngon mỗi ngày 15/02/2026 11:15

Món ăn này là 'cứu tinh' cho những ngày bận rộn vì cách làm siêu đơn giản. Bạn chỉ cần vài thao tác sơ chế nhanh gọn là đã có ngay thành phẩm hấp dẫn chỉ trong tích tắc

Đó chính là món mì nấm!

Với nấm, hành lá, nước tương, gia vị và mì, bạn sẽ có công thức nấu mì Ấn-Trung ngon tuyệt không chỉ gây ấn tượng với gia đình mà còn là một thực đơn mới để chiêu đãi khách.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thành phần của món mì nấm

200 gam mì

 

300-400 gram nấm

1/2 muỗng canh tỏi băm

1/2 muỗng cà phê gừng băm nhỏ

1 thìa cà phê ớt xanh thái nhỏ

1/2 muỗng cà phê hạt tiêu đen

1/2 chén hành lá cắt nhỏ

1 đến 2 thìa cà phê cần tây thái nhỏ (tùy chọn)

2 đến 2,5 muỗng canh dầu

1 muỗng canh nước tương

1 thìa cà phê giấm gạo hoặc giấm thường

Hành lá xanh để trang trí

Muối để nêm nếm theo yêu cầu

Cách làm mì nấm

Bước 1: Đầu tiên, hãy luộc mì vừa chín tới. Sau đó nhúng nhanh vào thau nước đá lạnh để giữ cho sợi mì được dai giòn rồi vớt ra để ráo nước.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo. Ở mức lửa nhỏ đến trung bình, trước tiên cho tỏi băm, gừng băm và ớt xanh băm vào. Để có món mì cay nồng, bạn có thể tăng lượng ớt xanh.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 3: Xào trong vài giây, sau đó thêm hành lá cắt nhỏ. Giữ lại 2 thìa canh rau xanh để trang trí.

Bước 4: Trộn đều và xào hành lá cho đến khi chúng chuyển sang màu trong. Sau đó thêm nấm thái lát vào.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 5: Đảo đều nấm và xào ở mức lửa vừa đến cao. Nước nấm sẽ tiết nước khi nấu.

Bước 6: Tiếp tục xào cho đến khi hết nước và nấm chuyển sang màu vàng nhạt từ các cạnh. Sau đó thêm hạt tiêu đen xay.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 7: Thêm nước tương và khuấy đều. Thêm mì. Thêm muối theo nhu cầu.

Bước 8: Khuấy đều và đảo đều mì. Thêm giấm gạo hoặc giấm trắng thông thường. Khuấy đều. Tắt bếp và cuối cùng thêm hành lá cắt nhỏ.

Bước 9: Đảo đều lần cuối và thưởng thức.

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Món mì ngon và dễ làm dùng ăn sáng, trưa, tối đều hợp và không tốn nhiều thời gian nấu nướng

Món mì ngon và dễ làm dùng ăn sáng, trưa, tối đều hợp và không tốn nhiều thời gian nấu nướng

Món ăn này thực hiện cũng khá đơn giản, nhanh chóng. Do đó bạn có thể thực hiện cho gia đình ăn vào bữa sáng, trưa hoặc tối để thay đổi khẩu vị.

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