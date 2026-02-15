Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Với nấm, hành lá, nước tương, gia vị và mì, bạn sẽ có công thức nấu mì Ấn-Trung ngon tuyệt không chỉ gây ấn tượng với gia đình mà còn là một thực đơn mới để chiêu đãi khách.

Đó chính là món mì nấm!

200 gam mì

300-400 gram nấm

1/2 muỗng canh tỏi băm

1/2 muỗng cà phê gừng băm nhỏ

1 thìa cà phê ớt xanh thái nhỏ

1/2 muỗng cà phê hạt tiêu đen

1/2 chén hành lá cắt nhỏ

1 đến 2 thìa cà phê cần tây thái nhỏ (tùy chọn)

2 đến 2,5 muỗng canh dầu

1 muỗng canh nước tương

1 thìa cà phê giấm gạo hoặc giấm thường

Hành lá xanh để trang trí

Muối để nêm nếm theo yêu cầu

Cách làm mì nấm

Bước 1: Đầu tiên, hãy luộc mì vừa chín tới. Sau đó nhúng nhanh vào thau nước đá lạnh để giữ cho sợi mì được dai giòn rồi vớt ra để ráo nước.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo. Ở mức lửa nhỏ đến trung bình, trước tiên cho tỏi băm, gừng băm và ớt xanh băm vào. Để có món mì cay nồng, bạn có thể tăng lượng ớt xanh.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Xào trong vài giây, sau đó thêm hành lá cắt nhỏ. Giữ lại 2 thìa canh rau xanh để trang trí.

Bước 4: Trộn đều và xào hành lá cho đến khi chúng chuyển sang màu trong. Sau đó thêm nấm thái lát vào.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đảo đều nấm và xào ở mức lửa vừa đến cao. Nước nấm sẽ tiết nước khi nấu.

Bước 6: Tiếp tục xào cho đến khi hết nước và nấm chuyển sang màu vàng nhạt từ các cạnh. Sau đó thêm hạt tiêu đen xay.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Thêm nước tương và khuấy đều. Thêm mì. Thêm muối theo nhu cầu.

Bước 8: Khuấy đều và đảo đều mì. Thêm giấm gạo hoặc giấm trắng thông thường. Khuấy đều. Tắt bếp và cuối cùng thêm hành lá cắt nhỏ.

Bước 9: Đảo đều lần cuối và thưởng thức.

Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công và ngon miệng!