Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây chính là lúc mình khẳng định bản lĩnh của mình.

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán" nên khó có thể trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, không đạt mục tiêu thì không bỏ cuộc.

Thổ khắc Thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt vì cách hành xử của bạn đấy.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, vận trình tài lộc của tuổi Dần khá bình ổn. Thu nhập không quá vượng nhưng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà vẫn có được khoản dư trong ngày. Sự nghiệp cũng không có nhiều biến động. Đứng trước những tình huống bất lợi, bản mệnh hãy cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt.

Ngũ hành Mộc Thủy tương sinh cho thấy con giáp này là tâm điểm của mọi cuộc vui ngày hôm nay, mang đến cho mọi người tiếng cười, sự hứng khởi, tinh thần hòa đồng. Đó chính là lý do vì sao mọi người đều yêu quý tuổi Dần và mong muốn được ở gần bên bản mệnh nhiều hơn.

Ngày mới sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho tuổi Dần. Những lời ngọt ngào mà con giáp này nhận được sẽ khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều khá hơn rất nhiều. Ai đó có thể coi rằng đó là những lời phỉnh nịnh, nhưng cũng chẳng có hề gì, miễn bản mệnh yêu thích là được.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, người tuổi Mùi giúp mọi việc tiến triển đều đều, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù chưa lập tức thu về được món tiền lớn nhưng nhìn chung về lâu dài lợi nhuận vẫn rất khả quan, bạn nên duy trì và tiếp tục phấn đấu.

Có thể nói, khởi đầu ngày mới của bạn khá tốt và có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc nên tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đó đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc.

Ngũ hành tương sinh giúp Mùi có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người độc thân cũng không quá vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành, bạn chọn yêu thương bản thân mình trước tiên.

