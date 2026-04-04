Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá

Tâm linh - Tử vi 04/04/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá vào đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây chính là lúc mình khẳng định bản lĩnh của mình.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán" nên khó có thể trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, không đạt mục tiêu thì không bỏ cuộc. 

 

Thổ khắc Thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt vì cách hành xử của bạn đấy. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, vận trình tài lộc của tuổi Dần khá bình ổn. Thu nhập không quá vượng nhưng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà vẫn có được khoản dư trong ngày. Sự nghiệp cũng không có nhiều biến động. Đứng trước những tình huống bất lợi, bản mệnh hãy cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc Thủy tương sinh cho thấy con giáp này là tâm điểm của mọi cuộc vui ngày hôm nay, mang đến cho mọi người tiếng cười, sự hứng khởi, tinh thần hòa đồng. Đó chính là lý do vì sao mọi người đều yêu quý tuổi Dần và mong muốn được ở gần bên bản mệnh nhiều hơn.

Ngày mới sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho tuổi Dần. Những lời ngọt ngào mà con giáp này nhận được sẽ khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều khá hơn rất nhiều. Ai đó có thể coi rằng đó là những lời phỉnh nịnh, nhưng cũng chẳng có hề gì, miễn bản mệnh yêu thích là được.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, người tuổi Mùi giúp mọi việc tiến triển đều đều, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù chưa lập tức thu về được món tiền lớn nhưng nhìn chung về lâu dài lợi nhuận vẫn rất khả quan, bạn nên duy trì và tiếp tục phấn đấu. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/4/2026, 3 con giáp Phật Bà hạ phàm gõ cửa, 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nói, khởi đầu ngày mới của bạn khá tốt và có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc nên tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đó đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc.

 

Ngũ hành tương sinh giúp Mùi có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người độc thân cũng không quá vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành, bạn chọn yêu thương bản thân mình trước tiên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/4/2026, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vận đỏ ngút trời, tiền vàng đếm không xuể, cuộc đời sang trang

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/4/2026, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vận đỏ ngút trời, tiền vàng đếm không xuể, cuộc đời sang trang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu có bất thình lình, vận đỏ ngút trời, tiền vàng đếm không xuể, cuộc đời sang trang vào đúng 20h hôm nay, ngày 3/4/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng