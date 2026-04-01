Đúng 20h hôm nay, ngày 1/4/2026, 3 con giáp nằm yên trên đống vàng, nhà sang xe xịn, Phú Quý Vinh Hoa, sự nghiệp vững bước

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/4/2026, có tam hợp phù trợ, đường công danh của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi. Con giáp này điềm tĩnh và chín chắn, dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh còn có tài lãnh đạo bẩm sinh, có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bản mệnh biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

Tuy nhiên, nếu đã đứng trên cương vị cao thì con giáp này cần trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới nhiều hơn. Tuổi Sửu hãy quan tâm hơn đến nhân viên, chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó có cách phân công công việc hợp lý.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/4/2026, Tam Hội giúp con giáp tuổi Tỵ trở nên khéo kéo, được lòng mọi người. Nhờ biết rút kinh nghiệm nên trước khi bắt đầu câu chuyện, bạn tìm điểm chung giữa hai người để cuộc nói chuyện diễn ra một cách tự nhiên hơn.

Về mặt sự nghiệp, khi có Chính Ấn dẫn lối, con giáp tuổi Tỵ sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng thú vị. Do đó, bạn nên tận dụng thời điểm này lập kế hoạch cho những gì bạn muốn đạt được để có một khởi đầu thuận lợi.



Đây là thời điểm thích hợp để bạn khởi động những gì bạn chưa từng dám làm trong lĩnh vực sự nghiệp. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về vị trí hiện tại và bắt đầu lên kế hoạch từ đó.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/4/2026, Chính Quan soi đường chỉ lối giúp tuổi Thân rất nhiều. Đương số cũng đang trên đà thăng tiến hơn đối thủ và có những bước đi mới phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại. Hôm nay là ngày tốt cho những bạn muốn thi cử, thăng chức, chuyển sang lĩnh vực mới.

Đặc biệt với người kinh doanh thì nay là cơ hội tốt để bạn mở rộng làm ăn, mang về khoản thu nhập lớn cho bản thân. Doanh số bán hàng của Thân trong ngày này tăng vọt hơn mọi khi, những bạn làm trong ngành truyền thông hoặc sáng tạo, thủy sản cũng đang có cơ hội lớn để kiếm tiền.



Đường tình duyên do ngũ hành Thổ Kim sinh xuất nên bản mệnh cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn hẳn. Trước mắt, những người còn độc thân hãy cứ tập trung tinh thần cho sự nghiệp, tình duyên ắt sẽ tới vào thời điểm bạn thấy sẵn sàng nhất.

