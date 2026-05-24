Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới

Sao quốc tế 24/05/2026 16:04

Nhân ngày 20/5, một ngày con số đặc biệt 520 (đồng âm với câu nói “tôi yêu bạn” trong tiếng Trung), đoàn làm phim Vụ Lý Thanh đã chiều lòng người hâm mộ khi công bố những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nam chính Lý Hiện và nữ chính Trương Tịnh Nghi.

Kể từ khi phim Vụ Lý Thanh khai máy, khán giả đã vô cùng thích thú khi cả hai thực sự có khí chất phù hợp với nhân vật Mạnh Phất Uyên và Trần Thanh Vụ mà nguyên tác miêu tả. Ngay từ khi phim khai máy, những hình ảnh hậu trường vô cùng đẹp đôi của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi đã luôn là tâm điểm bàn luận của người hâm mộ.

Trong tiểu thuyết của tác giả Minh Khai Dạ Hợp, hai nhân vật Mạnh Phất Uyên và Trần Thanh Vụ được miêu tả là có chuyển động nội tâm phức tạp, chứ không tạo xung đột kịch tính bề nổi. Mạnh Phất Uyên là hình mẫu đàn ông trưởng thành điển hình trong dòng truyện hiện đại. Anh xuất thân từ gia đình quyền thế, là người trẻ thành đạt, một tinh anh trong giới công nghệ, luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và lý trí. Thế nhưng phía sau lớp vỏ ấy lại là một người đàn ông cô độc, quen với việc kìm nén cảm xúc và âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Chính vì vậy, nhân vật này đòi hỏi một diễn viên có khả năng tạo cảm giác khắc chế bằng ánh mắt và khí chất hơn là lời thoại.

Lý Hiện đặc biệt phù hợp với kiểu vai trầm ổn như thế. Từ trước đến nay, nam diễn viên luôn có lợi thế ở hình tượng trưởng thành, điềm đạm và mang chút lạnh lùng của các nam chính bước ra từ tiểu thuyết đô thị.

Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 1

Về phần vai của Trương Tịnh Nghi, Trần Thanh Vụ là kiểu nữ chính rất đặc trưng của Minh Khai Dạ Hợp. Cô thanh lãnh, cứng cỏi và có sự kiên định hiếm thấy. Sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân không thực sự hạnh phúc của cha mẹ, cô lựa chọn gắn bó với nghề gốm sứ như một cách tìm lại cảm giác nguyên vẹn cho chính mình.

Nhân vật này không thuộc kiểu nữ chính hoạt bát hay quá rực rỡ. Điều khiến cô hấp dẫn nằm ở vẻ trầm tĩnh và sự cố chấp dịu dàng trong tình yêu lẫn cuộc sống. Và Trương Tịnh Nghi vẫn luôn mang đến cảm giác rất hợp với những vai diễn như vậy.

Đặc biệt, khi Trương Tịnh Nghi đứng cạnh Lý Hiện, sự tương phản giữa hai khí chất lại tạo nên hiệu ứng rất tự nhiên. Một người trưởng thành, kín đáo. Một người mềm mại nhưng đầy nguyên tắc. Chính khoảng cách cảm xúc ấy khiến câu chuyện tình trong Vụ Lý Thanh trở nên hấp dẫn.

Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 2Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 3

Thời gian gần đây, những hình ảnh của cả hai liên tục lan truyền trên mạng xã hội. Từ đoạn phim ngắn giới hạn cho Cartier đến loạt ảnh hậu trường phim, khán giả đều dành nhiều lời khen cho cảm giác tình cảm vô cùng chân thật giữa họ.

Trong video quảng bá của thương hiệu, khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi quay đầu mỉm cười dưới nắng khi Lý Hiện giơ máy ảnh đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người nhận xét chỉ cần hai người đứng cạnh nhau cũng đã tạo ra bầu không khí rất ngọt ngào.

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