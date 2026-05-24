Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới

Sao quốc tế 24/05/2026 16:04

Nhân ngày 20/5, một ngày con số đặc biệt 520 (đồng âm với câu nói “tôi yêu bạn” trong tiếng Trung), đoàn làm phim Vụ Lý Thanh đã chiều lòng người hâm mộ khi công bố những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nam chính Lý Hiện và nữ chính Trương Tịnh Nghi.

Kể từ khi phim Vụ Lý Thanh khai máy, khán giả đã vô cùng thích thú khi cả hai thực sự có khí chất phù hợp với nhân vật Mạnh Phất Uyên và Trần Thanh Vụ mà nguyên tác miêu tả. Ngay từ khi phim khai máy, những hình ảnh hậu trường vô cùng đẹp đôi của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi đã luôn là tâm điểm bàn luận của người hâm mộ.

Trong tiểu thuyết của tác giả Minh Khai Dạ Hợp, hai nhân vật Mạnh Phất Uyên và Trần Thanh Vụ được miêu tả là có chuyển động nội tâm phức tạp, chứ không tạo xung đột kịch tính bề nổi. Mạnh Phất Uyên là hình mẫu đàn ông trưởng thành điển hình trong dòng truyện hiện đại. Anh xuất thân từ gia đình quyền thế, là người trẻ thành đạt, một tinh anh trong giới công nghệ, luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và lý trí. Thế nhưng phía sau lớp vỏ ấy lại là một người đàn ông cô độc, quen với việc kìm nén cảm xúc và âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Chính vì vậy, nhân vật này đòi hỏi một diễn viên có khả năng tạo cảm giác khắc chế bằng ánh mắt và khí chất hơn là lời thoại.

Lý Hiện đặc biệt phù hợp với kiểu vai trầm ổn như thế. Từ trước đến nay, nam diễn viên luôn có lợi thế ở hình tượng trưởng thành, điềm đạm và mang chút lạnh lùng của các nam chính bước ra từ tiểu thuyết đô thị.

Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 1

Về phần vai của Trương Tịnh Nghi, Trần Thanh Vụ là kiểu nữ chính rất đặc trưng của Minh Khai Dạ Hợp. Cô thanh lãnh, cứng cỏi và có sự kiên định hiếm thấy. Sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân không thực sự hạnh phúc của cha mẹ, cô lựa chọn gắn bó với nghề gốm sứ như một cách tìm lại cảm giác nguyên vẹn cho chính mình.

Nhân vật này không thuộc kiểu nữ chính hoạt bát hay quá rực rỡ. Điều khiến cô hấp dẫn nằm ở vẻ trầm tĩnh và sự cố chấp dịu dàng trong tình yêu lẫn cuộc sống. Và Trương Tịnh Nghi vẫn luôn mang đến cảm giác rất hợp với những vai diễn như vậy.

Đặc biệt, khi Trương Tịnh Nghi đứng cạnh Lý Hiện, sự tương phản giữa hai khí chất lại tạo nên hiệu ứng rất tự nhiên. Một người trưởng thành, kín đáo. Một người mềm mại nhưng đầy nguyên tắc. Chính khoảng cách cảm xúc ấy khiến câu chuyện tình trong Vụ Lý Thanh trở nên hấp dẫn.

Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 2Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi 'gây sốt' với phản ứng hóa học tự nhiên trong phim mới - Ảnh 3

Thời gian gần đây, những hình ảnh của cả hai liên tục lan truyền trên mạng xã hội. Từ đoạn phim ngắn giới hạn cho Cartier đến loạt ảnh hậu trường phim, khán giả đều dành nhiều lời khen cho cảm giác tình cảm vô cùng chân thật giữa họ.

Trong video quảng bá của thương hiệu, khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi quay đầu mỉm cười dưới nắng khi Lý Hiện giơ máy ảnh đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người nhận xét chỉ cần hai người đứng cạnh nhau cũng đã tạo ra bầu không khí rất ngọt ngào.

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Dự án truyền hình Trường Phong Khởi đánh dấu màn tái hợp Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp chính thức nhận giấy phép phát sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hiện sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Hạc Đệ bị 'bốc trần' loạt phát ngôn gây tranh cãi sau ồn ào với Thẩm Nguyệt

Vương Hạc Đệ bị 'bốc trần' loạt phát ngôn gây tranh cãi sau ồn ào với Thẩm Nguyệt

Câu chuyện tình yêu kéo dài cả một thập kỷ trong phim 'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên

Câu chuyện tình yêu kéo dài cả một thập kỷ trong phim 'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng trong phim Hắc Dạ Cáo Bạch

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng trong phim Hắc Dạ Cáo Bạch

Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới

Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới

Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn

Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với với phim đại nữ chủ báo thù, dàn nhân vật nhìn ai cũng mưu mô

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với với phim đại nữ chủ báo thù, dàn nhân vật nhìn ai cũng mưu mô