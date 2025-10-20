Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Sao quốc tế 20/10/2025 11:00

Mới đây, bộ phim 'Quốc sắc phương hoa' do Dương Tử, Lý Hiện đóng chính đã giành giải “Phim truyền hình xuất sắc của năm” tại Lễ trao giải Bảng Sơ Tâm lần thứ 8. ​​​

Bảng Sơ Tâm là bảng xếp hạng và hệ thống giải thưởng do Weibo cùng các đơn vị truyền thông chính thống tổ chức, nhằm tôn vinh tác phẩm, nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất có ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Dù mới tổ chức được 8 năm, đây được coi là một trong những giải thưởng uy tín, chứng minh độ thành công của một tác phẩm nghệ thuật về mặt giải trí, thương mại.

Là bộ phim cổ trang mở màn năm 2025 của màn ảnh Hoa ngữ, "Quốc sắc phương hoa" khẳng định nội dung chất lượng cùng sức ảnh hưởng lâu dài ngay cả khi ngừng chiếu. Phim có tổng lượt xem trên nền tảng Vân Hợp vượt 50 triệu, phá kỷ lục trong lịch sử đài Mango TV. Mỗi tập có tới 14 quảng cáo, lập kỷ lục thu hút số lượng tài trợ cao nhất trong ngành.

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu - Ảnh 1

Ngay từ những tập đầu tiên, "Quốc sắc phương hoa" đã được khen ngợi vì bối cảnh đẹp, chỉn chu, sát với lịch sử thời nhà Đường. Để đảm bảo độ chân thực khi lên phim, những đồ dùng như ly, cốc chén, tranh cổ... đều được lựa chọn tỉ mỉ để diễn tả chân thực thời nhà Đường giàu có, thịnh trị.

Phim tôn vinh nét đẹp truyền thống của trong lịch sử Trung Quốc phong kiến qua việc tái hiện lại kỹ thuật chế tác hương, trồng hoa mẫu đơn, thêu thùa, làm quạt giấy, trang điểm... Nhờ sức ảnh hưởng của "Quốc sắc phương hoa", không chỉ giới trẻ Trung Quốc mà khán giả quốc tế cũng được biết đến những nét văn hóa độc đáo này.

Trước đó, phim cũng giành giải Mỹ thuật xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 30, Dương Tử được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, đứng ngang hàng cùng các đàn chị như Lưu Diệc Phi, Diêm Ni, Mã Y Lợi, Tống Giai...

Sau "Trường tương tư", đây là tác phẩm cổ trang nổi bật tiếp theo của Dương Tử. Nữ diễn viên không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất tiến bộ mà còn cho thấy "mắt chọn kịch bản" cực chuẩn khi hầu hết các bộ phim lên sóng đều là phim hot.

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu - Ảnh 2

"Quốc sắc phương hoa" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Ý Trọng. Phim cổ trang lấy bối cảnh nhà Đường, xoay quanh hành trình lập nghiệp của Hà Duy Phương (Dương Tử). Sau khi ly hôn cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô lên Trường An để xây dựng thương hiệu "Hoa Tưởng Dung".

Tại đây, Hà Duy Phương gặp cận thần của hoàng thượng là Tưởng Trường Dương (Lý Hiện). Sau những hiểu lầm, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương, sát cánh cùng nhau vượt qua những âm mưu phức tạp nơi thương trường và cung cấm.

