Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Từ sân khấu kịch, Ngô Ngạn Xu bước sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhanh chóng tìm lại được đam mê và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm như Xin chào, Chi Hoa, Thất tình 33 ngày, Lưu kim tuế nguyệt... gần đây là hai bộ phim truyền hình gây sốt: Ngã rẽ hạnh phúc và Đi đến nơi có gió.

Ngô Ngạn Xu, sinh năm 1938 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Bà có một sự nghiệp sân khấu kịch đáng nể tại Nhà hát Kịch Sơn Tây. Ở tuổi 65, khi vừa về hưu, bà cùng lúc đối mặt với nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất là chồng và mẹ. Sau đó, Ngô Ngạn Xu chuyển đến Bắc Kinh sống cùng con gái. Bà từng có một khoảng thời gian trống vắng, mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Danh xưng "người bà quốc dân" của Ngô Ngạn Xu không chỉ đến từ gương mặt phúc hậu mà còn từ chiều sâu tư tưởng tiến bộ trong các nhân vật bà hóa thân.

Trong "Ngã rẽ hạnh phúc" (đang phát sóng trên kênh THVL), bà vào vai Trần Thục Trân – bà nội của Diêu Chí Minh (Hứa Khải) và cũng là bà của Mạch Thừa Hoan (Dương Tử).

Bà Thục Trân là hình mẫu một nữ doanh nhân tài ba, sắc sảo nhưng sống rất tình cảm. Bà trở thành người dẫn lối, đưa ra những lời khuyên đắt giá cho thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Câu nói của bà dành cho Thừa Hoan đã trở thành thông điệp truyền cảm hứng: "Con phải kiên quyết độc lập. Chỉ có sự độc lập mới có thể mở rộng sự lựa chọn của con. Thật tuyệt vời khi một người không dựa dẫm vào người khác trong cuộc đời của người ấy".

Xuất hiện trong "Đi đến nơi có gió", nữ diễn viên U90 hóa thân thành bà Tạ – một người bà ở vùng nông thôn bình dị, là "quân sư tình cảm" cho cháu trai Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Trái ngược với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, bà Tạ chân chất nhưng tư tưởng lại rất hiện đại.

Dù ở hai hình tượng khác biệt, các nhân vật của Ngô Ngạn Xu đều có chung một tiếng nói: đề cao sự độc lập, mạnh mẽ và bản lĩnh của người phụ nữ, khuyến khích họ tự làm chủ cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc.