Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử

Sao quốc tế 28/08/2025 11:15

Từ sân khấu kịch, Ngô Ngạn Xu bước sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhanh chóng tìm lại được đam mê và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm như Xin chào, Chi Hoa, Thất tình 33 ngày, Lưu kim tuế nguyệt... gần đây là hai bộ phim truyền hình gây sốt: Ngã rẽ hạnh phúc và Đi đến nơi có gió.

Ngô Ngạn Xu, sinh năm 1938 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Bà có một sự nghiệp sân khấu kịch đáng nể tại Nhà hát Kịch Sơn Tây. Ở tuổi 65, khi vừa về hưu, bà cùng lúc đối mặt với nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất là chồng và mẹ. Sau đó, Ngô Ngạn Xu chuyển đến Bắc Kinh sống cùng con gái. Bà từng có một khoảng thời gian trống vắng, mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Từ sân khấu kịch, Ngô Ngạn Xu bước sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhanh chóng tìm lại được đam mê và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm như Xin chào, Chi Hoa, Thất tình 33 ngày, Lưu kim tuế nguyệt... gần đây là hai bộ phim truyền hình gây sốt: Ngã rẽ hạnh phúc và Đi đến nơi có gió.

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử - Ảnh 1

 

Danh xưng "người bà quốc dân" của Ngô Ngạn Xu không chỉ đến từ gương mặt phúc hậu mà còn từ chiều sâu tư tưởng tiến bộ trong các nhân vật bà hóa thân.

Trong "Ngã rẽ hạnh phúc" (đang phát sóng trên kênh THVL), bà vào vai Trần Thục Trân – bà nội của Diêu Chí Minh (Hứa Khải) và cũng là bà của Mạch Thừa Hoan (Dương Tử).

Bà Thục Trân là hình mẫu một nữ doanh nhân tài ba, sắc sảo nhưng sống rất tình cảm. Bà trở thành người dẫn lối, đưa ra những lời khuyên đắt giá cho thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Câu nói của bà dành cho Thừa Hoan đã trở thành thông điệp truyền cảm hứng: "Con phải kiên quyết độc lập. Chỉ có sự độc lập mới có thể mở rộng sự lựa chọn của con. Thật tuyệt vời khi một người không dựa dẫm vào người khác trong cuộc đời của người ấy".

Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử - Ảnh 2Màn tái xuất của nữ diễn viên U90 phim Tây du ký đóng vai bà nội của Dương Tử - Ảnh 3

Xuất hiện trong "Đi đến nơi có gió", nữ diễn viên U90 hóa thân thành bà Tạ – một người bà ở vùng nông thôn bình dị, là "quân sư tình cảm" cho cháu trai Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Trái ngược với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, bà Tạ chân chất nhưng tư tưởng lại rất hiện đại.

Dù ở hai hình tượng khác biệt, các nhân vật của Ngô Ngạn Xu đều có chung một tiếng nói: đề cao sự độc lập, mạnh mẽ và bản lĩnh của người phụ nữ, khuyến khích họ tự làm chủ cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc.

 

 

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

Trong quá trình quay phim, Dương Tử còn phải trải qua thời tiết khắc nghiệt khi nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C. Dù vậy, cô không sử dụng diễn viên đóng thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

Tạo hình nữ cảnh sát của Dương Tử trong "Cây sinh mệnh" gây sốc

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

So với tiểu thuyết gốc, 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã có khá nhiều thay đổi

Phim của Dương Tử kết thúc đẹp nhưng chưa bứt phá, vẫn đem về lợi nhuận 'khổng lồ' cho nhà sản xuất

Phim của Dương Tử kết thúc đẹp nhưng chưa bứt phá, vẫn đem về lợi nhuận 'khổng lồ' cho nhà sản xuất

Cẩm tú phương hoa của Dương Tử và Lý Hiện thành 'bom xịt' vì 'kịch bản yếu'

Cẩm tú phương hoa của Dương Tử và Lý Hiện thành 'bom xịt' vì 'kịch bản yếu'

Thất bại 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện vì nguyên nhân này

Thất bại 'Cẩm tú phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện vì nguyên nhân này

Phim Cẩm tú phương hoa của Dương Tử 'đuối sức' so với phần 1 vì lý do này

Phim Cẩm tú phương hoa của Dương Tử 'đuối sức' so với phần 1 vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Tiết lộ mức cát-xê của Dương Mịch trong Sinh vạn vật

Tiết lộ mức cát-xê của Dương Mịch trong Sinh vạn vật

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt