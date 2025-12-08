Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Tâm sự 08/12/2025 22:51

Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố. Ngoài dịp Tết được nghỉ mấy ngày về quê, tôi hầu như chỉ gọi điện về hỏi thăm bố. Bố tôi cũng không trách cứ gì, ông chỉ lo tôi làm việc quá sức mà sinh bệnh.

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân là vì chồng tôi lên giường với người phụ nữ khác. Trước đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chồng tôi thường xuyên bỏ ra ngoài vào đêm khuya. Đến một lần, anh say xỉn với bạn bè rồi xảy ra quan hệ với một cô gái lạ. Cô ta không để yên, tìm đến đòi tôi nhường chồng.

Tôi quá thất vọng và mệt mỏi nên quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi giải thích rất nhiều rằng sau khi thức dậy anh không nhớ chuyện gì hết. Thậm chí, anh còn nói có thể do cô gái kia dựng chuyện để chia rẻ vợ chồng tôi. Sau nhiều lần không thể thuyết phục được tôi, anh đành ký đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn chồng, tôi quyết định rời khỏi quê, lên thành phố tìm việc. Nguyên nhân không hẳn là vì tôi muốn rời khỏi nơi này để quên chuyện cũ, còn là vì tôi muốn kiếm nhiều tiền để sau này còn lo cho bố tôi. Bố tôi càng lớn tuổi càng có nhiều bệnh. Ngày trước khi chưa ly hôn, tiền bạc trong nhà đa phần là do chồng tôi lo. Giờ ly hôn rồi, tôi phải tìm đường lo cho mình và bố.

Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng khoảng một năm sau ly hôn thì tôi tìm được việc làm ổn định, đều đặn gửi tiền về cho bố. Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố. Ngoài dịp Tết được nghỉ mấy ngày về quê, tôi hầu như chỉ gọi điện về hỏi thăm bố. Bố tôi cũng không trách cứ gì, ông chỉ lo tôi làm việc quá sức mà sinh bệnh.

Đến hai tháng trước, tôi bất ngờ nghe người họ hàng gọi điện báo tin bố tôi bị ngã đã vào viện. Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào. Khi đi đến phòng bệnh của bố, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang ngồi cạnh giường bệnh của bố tôi. Tôi nghe hai người trò chuyện:

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Cảm ơn con, con mà đến trễ một chút thì chú không biết thế nào”.

“Chú đừng nói vậy, này là việc con nên làm”.

“Nên làm gì chứ, con với cái Hạnh cũng đâu còn…”

Bố tôi vừa thấy tôi bước vào thì cũng không nói tiếp nữa. Ông biết chúng tôi đã ly hôn, chuyện chồng cũ của tôi bỗng xuất hiện có thể khiến tôi không vui. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng nói được lời nào.

Chồng cũ thấy tôi đến thì chỉ nói nghe tin tôi về nên anh có mua cơm cho tôi, vì anh biết tôi sẽ không kịp ăn uống mà chạy vào viện. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Bố tôi nói:

“Bố bị ngã lúc đi ra sau vườn, hên là lúc đó chồng cũ của con đến thăm nên vội đưa bố vào viện. Mấy năm nay con không ở đây, chồng cũ của con cứ cách vài hôm lại đến thăm bố. Bố bệnh tật thì nó đưa đi khám, trong nhà hư hỏng gì cũng nó sửa. Bố biết con còn giận nó, lúc trước bố cũng nhiều lần mắng rồi đuổi nó đi mà nó chẳng nói gì, vẫn đều đặn ghé thăm bố. Mấy năm nay nó không quen ai, con sống cũng không dễ dàng gì”.

Tôi hiểu ý của bố, nhưng cũng không đáp lại lời nào. Tôi chăm sóc rồi đợi bố thiếp đi, nhưng tôi cả đêm đó cũng không ngủ được. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ nhưng nỗi ám ảnh chồng từng lên giường với người khác vẫn còn trong tâm trí của tôi. Tôi có nên cho mình và chồng cũ một cơ hội khác hay không?

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức