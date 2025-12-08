Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Tâm sự 08/12/2025 22:18

Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa. Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng có nhiều điểm không hợp nhưng vẫn nín nhịn cho qua. Đến khi có với nhau hai mặt con thì tôi càng không nỡ ly hôn.

Chồng tôi hơn tôi một tuổi, nhưng việc làm không ổn định, lương ba cộc ba đồng. Anh không có chí cầu tiến, càng không kiên trì phấn đấu. Tiền bạc trong nhà một tay tôi xoay sở. Không chỉ vậy, chồng tôi còn có thói nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Nhiều lần vì ham chơi nghe theo bạn bè, anh còn lén lấy tiền vợ cực khổ kiếm ra.

Mấy tháng trước, tôi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài. Tôi hỏi thẳng thì chồng cứ chối không nhận. Chán nản, tôi nhắc nhở chồng đừng đi quá giới hạn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chồng tôi nghe thế cũng chẳng sợ, còn bảo tôi kiếm chuyện ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã mệt mỏi từ lâu, tới lúc này đã sắp đến cực hạn chịu đựng của một người vợ.

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa. Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi nói:

“Anh làm ra những chuyện thế này mà còn nghĩ bản thân đáng 500 triệu sao? Tôi thấy không đáng đâu, tôi tặng anh cho cô ta luôn đấy!”.

Chồng tôi tái mặt, nghẹn lời khi nghe tôi nói. Anh sốc lắm vì không nghĩ người vợ bao năm tháng qua hy sinh nín nhịn có thể cạn tình phũ phàng như thế. Nhưng chồng tôi chẳng vừa, anh thay đổi thái độ ngay, bắt đầu mắng chửi tôi sống không có tình người. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lặng lẽ viết đơn ly hôn rồi chấm dứt mọi thứ.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh thốt ra một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng, nhưng 'lòng dậy sóng' không yên

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh thốt ra một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng, nhưng 'lòng dậy sóng' không yên

Tôi kể Lâm nghe về gia đình nhỏ của mình, về người chồng yêu thương tôi và con gái xinh xắn đáng yêu. Lâm im lặng nghe tôi kể, mặt không biến sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Chồng 'mặt dày' xin vợ 500 triệu 'bồi thường' cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh 'tái mặt' ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/12/2025, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên phố, ngày trở về tôi 'chết sững' khi bắt gặp cảnh tượng này trong bệnh viện

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Sau đám tang bố chồng, tôi 'sốc ngất' khi lật gối ông và phát hiện tờ giấy khám thai 2 tháng của 'một người phụ nữ lạ

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Chiếc áo ren đỏ trên xe chồng, tôi 'bình thản' lấy ra, rồi ném thẳng vào mặt một 'nhân vật đặc biệt' khiến tất cả 'sốc' ngất

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Hàng xóm 'bất ngờ lắp camera' chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện và 'sốc ngất' khi biết 'bí mật không tưởng' về vợ

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi 'chết sững' khi thấy con trai sếp 'giống con mình y đúc', rồi 'bật ngửa' vì 'sự thật động trời' đằng sau

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng