Chiều 8/12, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn, TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể một người đàn ông dưới kênh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến hơn 14h ngày 8/12, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể dưới kênh trên đường Xuân Thới Sơn 38.

Khoảng 11h30 cùng ngày, nhiều phụ huynh đến trước trường học trên đường Xuân Thới Sơn 38 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) chờ chở con đi học về. Lúc này, một phụ huynh phát hiện một thi thể nổi trên mặt kênh nên hô hoán.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Bước đầu thi thể được xác định là nam giới, nằm úp dưới kênh trong tình trạng phân hủy nặng, mặc áo thun ngắn tay, quần đùi.

Hiện tại cảnh sát đang phong tỏa hai đầu lối vào đường Xuân Thới Sơn 38 để chuẩn bị trục vớt, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

