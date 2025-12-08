Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Sao quốc tế 08/12/2025 12:26

Vương Sở Nhiên đang là nữ diễn viên trẻ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc. Vương Sở Nhiên sắp có bộ phim Còn ra thể thống gì nữa ra mắt. Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên sẽ kết hợp với Thừa Lỗi.

Tối 6/12, tại sự kiện Scream Night 2025 (Đêm hội Gào Thét) do nền tảng sản xuất và phát hành phim iQiYi tổ chức, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên liên tục trở thành trung tâm gây chú ý với truyền thông và khán giả. Vương Sở Nhiên nổi bật với nhan sắc tuyệt mỹ. Cô cũng được khen ngợi có tính cách thân thiện, dễ mến khi liên tục trò chuyện với các đồng nghiệp như Lý Lan Địch, Thừa Lỗi, Ngao Thụy Bằng, Mạnh Tử Nghĩa.

 

Theo thống kê từ trang QQ, các chủ đề về Vương Sở Nhiên thu hút hơn 60 triệu lượt đọc, hàng chục triệu khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, công chúng còn thích thú khi Vương Sở Nhiên thể hiện trạng thái tự nhiên khi tương tác với đồng nghiệp, không giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần như trong những lần xuất hiện trước.

 

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 1Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 2

Nhưng trước đó, cô từng có thời gian danh tiếng lao đao vì scandal tình ái và thái độ khó gần. Hồi tháng 7/2023, khi hợp tác trong phim Khói lửa nhân gian của tôi, Vương Sở Nhiên vướng tin hẹn hò và bị bắt gặp vào khách sạn 3 ngày với đàn anh Dương Dương.

Là ngôi sao mới nổi, việc sớm vướng vào chuyện tình ái khiến tên tuổi của Vương Sở Nhiên trượt dốc không phanh. Nhiều người khó chịu khi nữ diễn viên không chuyên tâm đóng phim, xây dựng sự nghiệp lại nhanh chóng hẹn hò với đàn anh nổi tiếng. Không ít người cho rằng cô muốn "đi đường tắt" để thăng tiến trong công việc.

 

Không những vậy, Vương Sở Nhiên còn bị tổng hợp lại loạt hành động trợn mắt mọi lúc với nhân viên hoặc bạn diễn. Vì vậy, cô bị gán mác giả tạo, kênh kiệu, xấu tính. Thời gian sau đó, Vương Sở Nhiên phải ngừng tham gia các sự kiện thương mại, không xuất hiện trước công chúng mà trốn trong đoàn phim. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1999 còn được bắt gặp tới một trung tâm trị liệu giấc ngủ để khám bệnh. Theo Sina, những tin tức tiêu cực khiến nữ diễn viên căng thẳng, áp lực, mất ngủ nghiêm trọng.

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 3Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 4Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 5Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 6

Tuy nhiên, sau đó người hâm mộ giải thích vì Vương Sở Nhiên có đôi mắt to, cô bị cận nên phải thường xuyên đeo kính áp tròng khi diễn xuất, khiến nữ diễn viên trợn mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu. Sau những tranh cãi, Vương Sở Nhiên cũng thay đổi thái độ, chăm chỉ chào hỏi với người hâm mộ, nụ cười thường trực trên môi.

 

Đồng thời, nhờ chăm chỉ diễn xuất, Vương Sở Nhiên dần lấy lại cảm tình của công chúng. Khi ngày càng được khán giả biết tới và quen với sự nổi tiếng, Vương Sở Nhiên cũng thoải mái thể hiện tính cách bản thân hơn. Nữ diễn viên được đánh giá là người vui vẻ, tự nhiên, có phần ngây ngô hay cười. Những hình ảnh trong Đêm hội Gào Thét 2025 cũng góp phần giúp Vương Sở Nhiên đánh bay danh tiếng xấu, tạo cảm giác thú vị cho công chúng.

 

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 7Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 8Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'? - Ảnh 9

Sắp tới khán giả gặp Vương Sở Nhiên trong dự án cổ trang Còn ra thể thống gì nữa. Từ khi khai máy, dự án đã nhận được sự quan tâm của công chúng, nhiều lần đứng top 1 những phim được mong chờ nhất. Bộ phim được đánh giá có nội dung thú vị, hậu trường hài hước, trailer hấp dẫn mới lạ, Vương Sở Nhiên không chỉ xinh đẹp, còn hợp với bạn diễn Thừa Lỗi.

 

Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên vào vai Dữu Vãn Âm, vốn là người hiện đại xuyên không. Để bảo vệ mạng sống, cô trở thành yêu phi quyến rũ, mê hoặc hoàng đế Hạ Hầu Đạm do Thừa Lỗi thể hiện. Nội dung một thế giới có tới 3 người hiện đại đấu đá lẫn nhau, và nhân vật chính trong phim lại vốn là vai phản diện trong tiểu thuyết với góc nhìn hoàn toàn khác biệt khiến khán giả thích thú. Một tác phẩm khác của Vương Sở Nhiên cũng được quan tâm là Giây phút ấy quá giới hạn, đóng cùng Trương Lăng Hách với bối cảnh thời Dân quốc. Có thể thấy hai năm tiếp theo là thời điểm bùng nổ của Vương Sở Nhiên khi các dự án tiềm năng dần lên sóng.

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Cảnh quay tưởng chừng đơn giản lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự tinh tế và ga-lăng của nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Loạt tạo hình dân quốc của Vương Sở Nhiên trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn 'gây bão'

Loạt tạo hình dân quốc của Vương Sở Nhiên trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn 'gây bão'

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên 'gây sốt' với 'phản ứng hóa học' bùng nổ

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên 'gây sốt' với 'phản ứng hóa học' bùng nổ

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Đời sống 42 phút trước
Mừng 3 con giáp gặp được Thần Tài, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 12

Mừng 3 con giáp gặp được Thần Tài, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 12

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 8/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 8/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An

NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/12), 3 con giáp hưng thịnh rực rỡ, phú quý đủ đường, dư dả muôn phần, vươn mình thành đại gia

Đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/12), 3 con giáp hưng thịnh rực rỡ, phú quý đủ đường, dư dả muôn phần, vươn mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo từ bỏ nghệ thuật làm giảng viên

'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo từ bỏ nghệ thuật làm giảng viên