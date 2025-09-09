'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Ngay sau đó, fanclub chính thức của nam phụ Phó Tân Bác đã liên hệ với ê-kíp quản lý để xác minh. Phản hồi sơ bộ của ê-kíp diễn viên Phó Tân Bác cho rằng, bộ phim ngắn "Khóa trái tim" có tính chất “ngoại truyện”, khiến nhiều nền tảng đăng tải kèm hashtag “Phó Tân Bác - Hạc Thu hợp tác lần 2”, vô tình đẩy mạnh tin đồn phim ngắn có liên quan tới “Giây phút ấy vượt giới hạn”.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin nam nữ phụ của bộ phim “Giây phút ấy vượt giới hạn” sẽ tham gia một phim ngắn màn hình dọc mang tên “Khóa trái tim”. Dù nguồn tin ban đầu đã khẳng định dự án này không liên quan đến bộ phim truyền hình “Giây phút ấy vượt giới hạn”, nhiều blogger vẫn gắn mác đây là ngoại truyện phái sinh (tức phát triển từ tác phẩm gốc), gây hiểu lầm trong dư luận.

Trước phản ứng gay gắt từ người hâm mộ của diễn viên Trương Lăng Hách về việc đoàn phim sản xuất ngoại truyện khi phim chính còn chưa hoàn tất là thiếu hợp lý, ê-kíp quản lý của Trương Lăng Hách đã làm việc với phía nhà sản xuất để tìm hiểu sự tình.

Kết quả từ đoàn phim xác nhận: Bộ phim ngắn màn hình dọc này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện, nhân vật của “Giây phút ấy vượt giới hạn”, thậm chí hiện chưa có tên chính thức.

Như vậy, sau một ngày tin đồn gây nhiễu, có thể khẳng định nam nữ phụ của “Giây phút ấy vượt giới hạn” đúng là tham gia một dự án phim ngắn, nhưng không phải ngoại truyện của bộ phim truyền hình đang quay.

Được biết, nam nữ chính của "Giây phút ấy vượt giới hạn" là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Nhiều clip hậu trường của cặp đôi tung ra nhận về sự yêu thích của khán giả.

Hiện tại, dự án phim này vẫn đang trong quá trình ghi hình nhưng sức nóng từ những cảnh quay rò rỉ đã phần nào cho thấy sự kỳ vọng của khán giả. Với sự kết hợp của tài tử Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, nhiều người tin rằng bộ phim có thể trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình được trông đợi nhất trong năm 2025 này.