Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Kristel Custodio Vivar, 19 tuổi, đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh đúng vào ngày dự định kết hôn tại Quezon, Philippines. Gia đình kể lại rằng Kristel bắt đầu chuyển dạ vào buổi chiều và sau khi sinh nở thành công, cặp đôi được phép tổ chức lễ cưới.

