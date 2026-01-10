Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Đời sống 10/01/2026 05:30

Nhiều du khách nước ngoài và nguời dân tắm biển bị sóng lớn cuốn xa bờ, gặp nguy hiểm được cứu hộ kịp thời, ngày 9/1.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 9/1, đội cứu nạn cứu hộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết trong hôm nay, đơn vị đã kịp thời tổ chức 4 vụ cứu nạn trên biển, đưa an toàn 7 người bị sóng lớn cuốn ra xa bờ khi tắm biển Nha Trang.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, tại bãi tắm khu vực nhà hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú), lực lượng cứu hộ phát hiện hai cha con du khách quốc tịch Nga bị sóng lớn cuốn ra xa. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và đưa cả hai vào bờ an toàn.

Cứu du khách nước ngoài đuối nước khi tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn

Đến khoảng 11h, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, đội cứu hộ tiếp tục tổ chức cứu nạn, đưa thêm hai du khách Nga gặp nguy hiểm do sóng lớn vào bờ an toàn.

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang - Ảnh 1
Du khách tắm biển Nha Trang trong điều kiện sóng lớn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 13h, tại bãi tắm khu vực đường Nguyễn Chánh, lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và cứu hai bà cháu là người Việt Nam bị sóng cuốn khi tắm biển.

Đến 14h cùng ngày, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, nhân viên cứu hộ tiếp tục đưa một nữ du khách Nga bị sóng cuốn ra xa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe các nạn nhân trên đều đã ổn định.

Đội cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách cần tuyệt đối tránh tắm biển khi biển động, sóng lớn, đồng thời tuân thủ nghiêm hệ thống cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, vùng biển tỉnh Khánh Hòa có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-6m, biển động mạnh.

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

