Nhìn góc nghiêng, đường viền hàm của Dương Mịch gần như biến mất; ở góc chính diện, trán và gò má phồng lên, biểu cảm trông thiếu tự nhiên.

Trong loạt ảnh chụp tại sự kiện mới đây, Dương Mịch xuất hiện với diện mạo khác lạ. Gương mặt nhỏ, mắt to, đường nét sắc sảo quen thuộc của cô dường như đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sưng phù, cứng đờ, thậm chí bị cư dân mạng ví như “bánh bao lên men”.

Khi so sánh ảnh chụp thực tế với những hình ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng do studio của nữ diễn viên tung ra thì như hai người hoàn toàn khác nhau.

Trước đây, Dương Mịch từng nói nhổ răng khôn giúp gương mặt thon gọn, được xem như cách “giảm cân nhanh nhất”. Nhưng lần này, bác sĩ nha khoa đã lên tiếng phản bác: tình trạng sưng sau khi nhổ răng thường chỉ kéo dài 1-2 tuần, trong khi lần xuất hiện này của Dương Mịch đã cách thời điểm nhổ răng gần 1 tháng.

Người hâm mộ bênh vực rằng, sự kiện diễn ra trong thời tiết lạnh, nữ diễn viên có thể bị cảm, gây phù nề cơ thể. Nhưng nhìn sang các nữ nghệ sĩ khác cùng tham dự, họ vẫn có trạng thái rất tốt, chỉ riêng Dương Mịch khác lạ, nên nhiều người cho rằng lý do “cảm lạnh” là gượng ép.

Một bộ phận khán giả nghi ngờ sự thay đổi trên gương mặt của Dương Mịch là do cô đang ở “thời kỳ hồi phục sau thẩm mỹ”. Có người trong ngành phân tích, tình trạng toàn mặt sưng phù, đơ cứng rất giống giai đoạn vừa làm các thủ thuật làm đẹp nhưng chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã phải ra ngoài làm việc.

Mặt khác, cư dân mạng chỉ ra, suốt hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch luôn giữ vóc dáng mảnh mai, thậm chí có thời điểm bị nói là quá gầy, nên tình trạng “sưng phù” đột ngột này không giống tăng cân tự nhiên.

Gương mặt của Dương Mịch nhiều năm qua luôn là tâm điểm chú ý, kéo theo vô số tin đồn “phẫu thuật thẩm mỹ”. Từng có giáo sư y khoa công khai nói rằng cấu trúc xương mặt người bình thường không thể phát triển thành như vậy. Đối diện nghi vấn thẩm mỹ, câu trả lời kinh điển năm xưa của nữ diễn viên là: “Vì tôi nhổ 4 chiếc răng”.

Nhưng nhiều khán giả không tin. Họ so sánh các tác phẩm đầu tay của Dương Mịch, từ “Hồng phấn thế gia” đến “Thần điêu đại hiệp” có sự thay đổi dáng mũi rõ rệt; từ “Hồng lâu mộng” sang “Cung tỏa tâm ngọc” thì đôi mắt chuyển từ dáng hạnh nhân sang mắt đào hoa.

Đến các phim sau này, xương hàm góc cạnh trở nên mềm mại hơn, cằm nữ diễn viên dường như cũng dài hơn. Những thay đổi này từng bước tạo nên diện mạo hiện tại của cô.