Bước sang năm 2025, Dương Mịch bất ngờ "tái sinh" với Sinh Vạn Vật (This Thriving Land) - bộ phim truyền hình được xem là tác phẩm nổi bật nhất của cô trong năm. Ngay khi lên sóng, dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới chuyên môn, trở thành hiện tượng đáng kể trên màn ảnh nhỏ.

Điểm nhấn lớn nhất của Sinh Vạn Vật nằm ở sự lột xác của Dương Mịch. Từ hình ảnh quen thuộc của một "nữ thần màn ảnh" sang trọng, cô chấp nhận tạo hình nông dân mộc mạc, khắc khổ, ít son phấn.

Trong phim, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, một tiểu thư xuất thân giàu có nhưng bị thổ phỉ bắt cóc ngay trong ngày cưới. Bi kịch tiếp nối khi người cha lạnh lùng lựa chọn bảo toàn gia sản thay vì cứu con gái. Bị ruồng bỏ, Tú Tú quyết định cắt đứt quan hệ gia đình, chấp nhận rời bỏ cuộc sống nhung lụa để bắt đầu hành trình sinh tồn đầy gian nan bên cạnh một nông dân nghèo.

Diễn xuất tiết chế, thiên về nội tâm của nữ diễn viên được đánh giá cao, cho thấy nỗ lực thoát khỏi lối thể hiện một màu từng khiến cô bị chỉ trích. Nhờ đó, bộ phim ghi nhận rating cao, trở thành một trong những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất năm 2025.

Thành công này càng trở nên đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh chuỗi thất bại trước đó của Dương Mịch. Năm 2024, cô gây thất vọng nặng nề với phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được.

Ra rạp dịp lễ 1/5, phim chỉ đạt doanh thu khoảng 22 triệu NDT (tương đương khoảng 82 tỷ đồng) trong ngày đầu và nhanh chóng bị rút khỏi rạp sau chưa đầy một tuần, trở thành cú trượt dài hiếm thấy trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Ở mảng truyền hình, tình hình cũng không khả quan hơn. Cáp Nhĩ Tân 1944, dù được đầu tư lớn và phát sóng trên các đài quan trọng, lại khiến khán giả thất vọng.

Việc ưu tiên các dự án mang tính thương mại nhưng thiếu chiều sâu nội dung, phong cách diễn xuất chậm đổi mới, cùng những vai diễn không còn thực sự phù hợp với tuổi tác đã khiến hình ảnh của cô dần suy giảm. Không ngạc nhiên khi Dương Mịch từng bị truyền thông gọi là "diễn viên gây thất vọng nhất năm 2024".

Chính vì vậy, Sinh Vạn Vật không chỉ đơn thuần là một bộ phim thành công về mặt rating, mà còn được xem như cơ hội "tái sinh" hiếm hoi của Dương Mịch sau chuỗi ngày lao dốc.