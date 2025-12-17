Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất

Sao quốc tế 17/12/2025 08:30

Trong nhiều năm liền, Dương Mịch là cái tên bảo chứng cho độ phủ sóng và sức hút của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, hào quang ấy đã dần phai nhạt khi nữ diễn viên liên tục đối mặt với những thất bại cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn. 

Bước sang năm 2025, Dương Mịch bất ngờ "tái sinh" với Sinh Vạn Vật (This Thriving Land) - bộ phim truyền hình được xem là tác phẩm nổi bật nhất của cô trong năm. Ngay khi lên sóng, dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới chuyên môn, trở thành hiện tượng đáng kể trên màn ảnh nhỏ.

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 1

Trong phim, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, một tiểu thư xuất thân giàu có nhưng bị thổ phỉ bắt cóc ngay trong ngày cưới. Bi kịch tiếp nối khi người cha lạnh lùng lựa chọn bảo toàn gia sản thay vì cứu con gái. Bị ruồng bỏ, Tú Tú quyết định cắt đứt quan hệ gia đình, chấp nhận rời bỏ cuộc sống nhung lụa để bắt đầu hành trình sinh tồn đầy gian nan bên cạnh một nông dân nghèo.

Điểm nhấn lớn nhất của Sinh Vạn Vật nằm ở sự lột xác của Dương Mịch. Từ hình ảnh quen thuộc của một "nữ thần màn ảnh" sang trọng, cô chấp nhận tạo hình nông dân mộc mạc, khắc khổ, ít son phấn. 

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 2 

Diễn xuất tiết chế, thiên về nội tâm của nữ diễn viên được đánh giá cao, cho thấy nỗ lực thoát khỏi lối thể hiện một màu từng khiến cô bị chỉ trích. Nhờ đó, bộ phim ghi nhận rating cao, trở thành một trong những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất năm 2025.

Thành công này càng trở nên đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh chuỗi thất bại trước đó của Dương Mịch. Năm 2024, cô gây thất vọng nặng nề với phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được. 

Ra rạp dịp lễ 1/5, phim chỉ đạt doanh thu khoảng 22 triệu NDT (tương đương khoảng 82 tỷ đồng) trong ngày đầu và nhanh chóng bị rút khỏi rạp sau chưa đầy một tuần, trở thành cú trượt dài hiếm thấy trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Ở mảng truyền hình, tình hình cũng không khả quan hơn. Cáp Nhĩ Tân 1944, dù được đầu tư lớn và phát sóng trên các đài quan trọng, lại khiến khán giả thất vọng. 

 

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 3

Việc ưu tiên các dự án mang tính thương mại nhưng thiếu chiều sâu nội dung, phong cách diễn xuất chậm đổi mới, cùng những vai diễn không còn thực sự phù hợp với tuổi tác đã khiến hình ảnh của cô dần suy giảm. Không ngạc nhiên khi Dương Mịch từng bị truyền thông gọi là "diễn viên gây thất vọng nhất năm 2024".

Chính vì vậy, Sinh Vạn Vật không chỉ đơn thuần là một bộ phim thành công về mặt rating, mà còn được xem như cơ hội "tái sinh" hiếm hoi của Dương Mịch sau chuỗi ngày lao dốc. 

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp phim truyền hình của Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/12/2025, 3 con giáp mở cửa nhà nghênh đón Thần Tài, nắm chắc tiền tỷ trong tay, không thành Rồng cũng thành Phượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/12/2025, 3 con giáp mở cửa nhà nghênh đón Thần Tài, nắm chắc tiền tỷ trong tay, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/2/2025, khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

3 con giáp phúc trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/2/2025, khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê

Hậu trường 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xòe tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xòe tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Phật phù hộ, quý nhân giúp sức, 3 con giáp phước lộc vô biên, công danh xán lạn, cả tình lẫn tiền đều như ý nguyện

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Phật phù hộ, quý nhân giúp sức, 3 con giáp phước lộc vô biên, công danh xán lạn, cả tình lẫn tiền đều như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'