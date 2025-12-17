Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 17/12/2025 11:00

9 năm kể từ ngày nổi tiếng, He Chengxi trở thành mẹ đơn thân. Không còn là cái tên đình đám, cô mở một studio thẩm mỹ nhỏ và chuyển hướng làm blogger thời trang.

Năm 2008, He Chengxi (Hà Thừa Hy), khi đó là cô tiểu thư 15 tuổi sống trong gia đình giàu có tại Thâm Quyến, luôn mang mặc cảm về ngoại hình. Ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của diễn viên Phạm Băng Băng, cô nảy sinh ý định phẫu thuật thẩm mỹ để giống hệt thần tượng.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, He dùng tiền tiêu vặt lén đi cắt mí mắt. Khi bị cha mẹ cắt viện trợ, cô tìm mọi cách xoay tiền, thậm chí dọa tự tử để được lên bàn mổ.

Suốt 8 năm, cô gái trải qua 37 ca đại phẫu, tiêu tốn khoảng 8 triệu tệ. Đổi lại diện mạo mới là những đau đớn thể xác tột cùng như mặt sưng vù, mắt xung huyết, mất ngủ triền miên vì cảm giác dị vật từ sụn silicon. Có lần nhiễm trùng sốt cao 40 độ đến hôn mê, vừa tỉnh lại cô vẫn nằng nặc đòi tiếp tục dao kéo.

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng - Ảnh 1

Năm 2016, nỗ lực của He thành hiện thực. Cô sở hữu gương mặt cằm nhọn, mũi cao và đôi mắt to giống hệt "bản chính". Tham gia cuộc thi Super Girl, He nổi tiếng sau một đêm, lượng người theo dõi tăng chóng mặt nhờ danh xưng "tiểu Phạm Băng Băng".

Sự nổi tiếng mang lại cho cô cả tình yêu và tiền bạc. Cô kết hôn với Yu Xiaoquan (Dư Tiểu Tuyền) - bác sĩ thẩm mỹ chính của mình. Để tạo hiệu ứng truyền thông, Yu cũng phẫu thuật cho có nét giống Lý Thần - bạn trai Phạm Băng Băng lúc bấy giờ. Cặp đôi "bản sao" đắt show sự kiện và quảng cáo.

Năm 2017, họ đón con trai đầu lòng, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Một năm sau, He tố cáo chồng ngoại tình, hôn nhân tan vỡ.

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng - Ảnh 2

Bi kịch nối tiếp khi năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế và bị "phong sát". Sự sụp đổ của "bản chính" khiến giá trị thương mại của "bản sao" lao dốc không phanh. He Chengxi bị cư dân mạng chế giễu, các lời mời đóng phim thưa dần rồi biến mất.

"Mọi phồn hoa rồi cũng tan biến", He chia sẻ khi thừa nhận đã đánh đổi thanh xuân cho một gương mặt vay mượn.

Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên "Điều 17".

