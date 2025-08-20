Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Sao quốc tế 20/08/2025 18:15

Ngày 18/8, nam ca sĩ Phạm Thừa Thừa gặp sự cố nguy hiểm khi bị nhóm fan cuồng lái xe bám theo ngay sau khi rời sân bay Hàng Châu lúc rạng sáng. Dù nhân viên nhiều lần yêu cầu dừng lại, nhóm người này vẫn ngoan cố, thậm chí có lúc còn cố tình áp sát xe, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Mới đây, nam diễn viên Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng đã gặp sự cố hy hữu. Cụ thể, khi vừa hạ cánh tại sân bay Hàng Châu, lập tức Phạm Thừa Thừa bị sự truy đuổi dai dẳng từ nhóm fan quá khích. 

Đoạn video được chia sẻ cho thấy họ lái xe đeo bám liên tục từ sân bay cho tới bãi đậu ở quận Vũ Hán. Khi nhân viên của đoàn phim xuất hiện để kiểm soát tình hình, một chiếc xe đột ngột đánh lái và tăng tốc lao thẳng về phía họ. 

May mắn thay, nạn nhân kịp né tránh, qua đó tránh được hậu quả nghiêm trọng. Những fan cuồng này sau khi cố ý gây tai nạn vẫn tiếp tục cười đùa và bám theo nam diễn viên. 

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn - Ảnh 1

Sau khi sự việc xảy ra, bên phía quản lý của Phạm Thừa Thừa đã ngay lập tức can thiệp để giài quyết, đồng thời lên tiếng cảnh cáo fan cuồng: "Hành vi ác ý này đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của nghệ sĩ và nhân viên. Công ty chúng tôi đã bảo lưu toàn bộ video bằng chứng liên quan, và sau khi đảm bảo nghệ sĩ an toàn trở về khách sạn, chúng tôi đã báo cảnh sát và nộp toàn bộ bằng chứng cho cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân liên quan". 

Không chỉ dừng lại ở đó, đây không phải lần đầu Phạm Thừa Thừa trở thành nạn nhân của hành động quá khích. Vào tháng 7, ngay tại sân bay Bắc Kinh, đã có 4 chiếc xe từ chối giữ khoảng cách an toàn, dùng tốc độ truy đuổi quanh anh trên đường cao tốc. Những fan cuồng này thậm chí còn vươn người đưa ống kính máy ảnh qua cửa sổ xe để chụp hình, khiến tài xế của anh suýt mất lái.

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn - Ảnh 2

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000 tại Thanh Đảo, là ca sĩ, rapper và diễn viên Trung Quốc, đồng thời là em trai của minh tinh Phạm Băng Băng.

Anh từng tham gia chương trình sống còn Idol Producer (2018), giành hạng 3 chung cuộc và ra mắt cùng nhóm nhạc Nine Percent. Sau khi nhóm tan rã, anh tiếp tục hoạt động trong NEXT và phát hành nhiều ca khúc solo như I’m here, Dumb show... Ngoài âm nhạc, Phạm Thừa Thừa còn thử sức ở mảng phim ảnh, dần khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Thực tế, Phạm Băng Băng rất nỗ lực trong những năm gần đây. Không thể hoạt động tại Trung Quốc, cô xoay vòng khắp các thị trường ngoài nước. Sau khi thử sức ở Hollywood, rồi hợp tác với đạo diễn Hàn Soái quay phim Green Night tại Hàn Quốc, lần này cô lại "bắt sóng" được Liam Neeson để tham gia The Ice Road: Vengeance.

