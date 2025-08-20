Đoạn video được chia sẻ cho thấy họ lái xe đeo bám liên tục từ sân bay cho tới bãi đậu ở quận Vũ Hán. Khi nhân viên của đoàn phim xuất hiện để kiểm soát tình hình, một chiếc xe đột ngột đánh lái và tăng tốc lao thẳng về phía họ.

Mới đây, nam diễn viên Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng đã gặp sự cố hy hữu. Cụ thể, khi vừa hạ cánh tại sân bay Hàng Châu, lập tức Phạm Thừa Thừa bị sự truy đuổi dai dẳng từ nhóm fan quá khích.

May mắn thay, nạn nhân kịp né tránh, qua đó tránh được hậu quả nghiêm trọng. Những fan cuồng này sau khi cố ý gây tai nạn vẫn tiếp tục cười đùa và bám theo nam diễn viên.

Sau khi sự việc xảy ra, bên phía quản lý của Phạm Thừa Thừa đã ngay lập tức can thiệp để giài quyết, đồng thời lên tiếng cảnh cáo fan cuồng: "Hành vi ác ý này đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của nghệ sĩ và nhân viên. Công ty chúng tôi đã bảo lưu toàn bộ video bằng chứng liên quan, và sau khi đảm bảo nghệ sĩ an toàn trở về khách sạn, chúng tôi đã báo cảnh sát và nộp toàn bộ bằng chứng cho cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân liên quan".

Không chỉ dừng lại ở đó, đây không phải lần đầu Phạm Thừa Thừa trở thành nạn nhân của hành động quá khích. Vào tháng 7, ngay tại sân bay Bắc Kinh, đã có 4 chiếc xe từ chối giữ khoảng cách an toàn, dùng tốc độ truy đuổi quanh anh trên đường cao tốc. Những fan cuồng này thậm chí còn vươn người đưa ống kính máy ảnh qua cửa sổ xe để chụp hình, khiến tài xế của anh suýt mất lái.

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000 tại Thanh Đảo, là ca sĩ, rapper và diễn viên Trung Quốc, đồng thời là em trai của minh tinh Phạm Băng Băng.

Anh từng tham gia chương trình sống còn Idol Producer (2018), giành hạng 3 chung cuộc và ra mắt cùng nhóm nhạc Nine Percent. Sau khi nhóm tan rã, anh tiếp tục hoạt động trong NEXT và phát hành nhiều ca khúc solo như I’m here, Dumb show... Ngoài âm nhạc, Phạm Thừa Thừa còn thử sức ở mảng phim ảnh, dần khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.