Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 07/12/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch khi bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân vẫn đang tiến triển khá ổn định. Con giáp này có sự nhanh nhạy, thông minh và chăm chỉ nên dễ dàng nhận được sự ủng hộ cũng như tin tưởng của cấp trên. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của bản mệnh cũng rất hài hòa.

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhiệt tình mà chẳng chút phàn nàn. Hãy cố phát huy năng lực nhiều hơn nữa, điều này sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến của tuổi Thân. Tuy nhiên hôm nay dưới sự tác động của ngũ hành tương xung, bản mệnh dễ khắc khẩu với nửa kia vì thiếu sự tin tưởng nhau.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy, tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu. 

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Là người có thực lực nên hiển nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây là con đường mà bạn nên nỗ lực theo đuổi càng lâu càng tốt, bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Con giáp tuổi Dậu 

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), Lục Xung khiến người tuổi Dậu nên bạn vốn ảo tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì ngày hôm nay, bạn sẽ phải tỉnh táo để nhìn nhận lại mọi thứ một chút. Có thể việc tỉnh giấc khỏi những giấc mộng này khiến cho bạn thấy bàng hoàng, nhưng đối mặt với thực tế là một điều cần thiết đấy.

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này có thể không diễn ra xuôi chèo, mát mái giống như người tuổi Dậu suy nghĩ ban đầu, nhưng đừng lấy thế làm thất vọng với những tác động của Thiên Quan. Hãy có sự chuẩn bị cho những điều sẽ diễn ra trong tương lai, sự chủ động là thực sự cần thiết. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Xã hội 52 phút trước
Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 7/12/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 7/12/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, vàng bạc đầy nhà, phất lên như diều gặp gió, phú quý tăng gấp 4 gấp 5

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, vàng bạc đầy nhà, phất lên như diều gặp gió, phú quý tăng gấp 4 gấp 5

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng