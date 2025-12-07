Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân vẫn đang tiến triển khá ổn định. Con giáp này có sự nhanh nhạy, thông minh và chăm chỉ nên dễ dàng nhận được sự ủng hộ cũng như tin tưởng của cấp trên. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của bản mệnh cũng rất hài hòa.

Tuổi Thân luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhiệt tình mà chẳng chút phàn nàn. Hãy cố phát huy năng lực nhiều hơn nữa, điều này sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến của tuổi Thân. Tuy nhiên hôm nay dưới sự tác động của ngũ hành tương xung, bản mệnh dễ khắc khẩu với nửa kia vì thiếu sự tin tưởng nhau.

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy, tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Là người có thực lực nên hiển nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây là con đường mà bạn nên nỗ lực theo đuổi càng lâu càng tốt, bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), Lục Xung khiến người tuổi Dậu nên bạn vốn ảo tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì ngày hôm nay, bạn sẽ phải tỉnh táo để nhìn nhận lại mọi thứ một chút. Có thể việc tỉnh giấc khỏi những giấc mộng này khiến cho bạn thấy bàng hoàng, nhưng đối mặt với thực tế là một điều cần thiết đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này có thể không diễn ra xuôi chèo, mát mái giống như người tuổi Dậu suy nghĩ ban đầu, nhưng đừng lấy thế làm thất vọng với những tác động của Thiên Quan. Hãy có sự chuẩn bị cho những điều sẽ diễn ra trong tương lai, sự chủ động là thực sự cần thiết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!