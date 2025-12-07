Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Đời sống 07/12/2025 10:20

Tối 6/12, Công an TPHCM bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ Tuấn vì dùng dao đâm chết một chủ quán tại phường Phước Long do mâu thuẫn khi xin nước đá.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/12, Công an phường Phước Long (TPHCM) đang lấy lời khai Võ Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi đâm chết người.

Võ Anh Tuấn là nghi phạm đâm ông N.N.M. (41 tuổi) tử vong trên đường Đỗ Xuân Hợp vào chiều 6/12 mà Dân trí đã đưa tin.

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi gây án, Tuấn trốn qua khu vực quận Gò Vấp cũ và bị các trinh sát bắt giữ vào tối cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng nạn nhân N.N.M. bán quán nước gần cổng trường Đại học Văn Hóa, còn Tuấn chạy xe ôm.

Tuấn hay đến quầy của vợ chồng ông M. xin nước đá, có hôm vợ của ông M. cho, có hôm người phụ nữ trả lời đã bán hết. Tuấn cho rằng người phụ nữ nói dối nên hậm hực và đe dọa. Vụ việc sau đó được người phụ nữ kể lại cho ông M..

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM - Ảnh 2
Người dân tập trung theo dõi hiện trường. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường 339 - đường Đỗ Xuân Hợp, người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông M nằm bất động trên vũng máu, trên người có vết thương. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Công an TPHCM nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để truy xét người liên quan, và đã bắt được nghi phạm Tuấn ngay trong tối cùng ngày.

Nghi phạm Võ Anh Tuấn từng đi cai nghiện và vừa trở về địa phương.

