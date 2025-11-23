Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông đâm thai phụ ở giữa chợ

Chiều 22/11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (ngụ xã Trường Xuân) - nghi phạm dùng dao đâm một thai phụ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 8h20 sáng 21/11, trong lúc chị N.T.K.O. (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) đang bán bánh mì tại chợ Phong Điền thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Chị O. hiện đang mang thai 36 tuần.

Ngay sau đó, Phương bị chồng chị O. và người dân khống chế, bắt giữ giao công an. Đồng thời chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông đâm thai phụ ở giữa chợ - Ảnh 1
Nghi phạm Ngô Hoàng Phương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) khai nhận sáng cùng ngày đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua dao rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này. Theo ghi nhận, giữa chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, cũng không có thù hằn cá nhân.

Bản thân Phương từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3-2025. Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra.

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông đâm thai phụ ở giữa chợ - Ảnh 2
Hình ảnh nghi phạm Phương dùng dao đâm chị O. được camera an ninh ghi lại - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, thai phụ được đưa vào cấp cứu, có vết thương bụng hở trong khi đang mang thai 36 tuần. Tình trạng sốc nặng, mất máu nguy kịch.

Ngay lập tức ê kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khẩn trương cấp cứu, truyền máu xử lý hồi sức và chuyển phòng mổ lấy thai. Qua kiểm tra thai phụ mang thai 36 tuần, các bác sĩ khoa sản mổ bắt con cho thai phụ. Đồng thời ê kíp khoa ngoại tổng quát xử lý vết thương hở vùng bụng.

Hiện tại tình trạng sản phụ đã ổn định, được đưa ra ngoài theo dõi tại khoa ngoại tổng hợp. Bé trai sau khi mổ cân nặng 2.300 gram, được chuyển đến theo dõi tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Hiện tại các bác sĩ tại đây cho biết bé trai đang được đặt nội khí quản thở máy. Bé có vết thương cánh tay trái và đùi trái, đã được xử lý khâu, tình trạng suy hô hấp tạm ổn.

