Vào 17h chiều 22/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể tài xế mất tích nhiều ngày qua tại khu vực thủy điện thuộc thôn Pa Hy, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 22/11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết người thân đã xác nhận thi thể vừa tìm thấy trên sông Đakrông là tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích vào ngày 17-11.

Theo ông Hiền, thi thể tài xế xe đầu kéo được phát hiện lúc 17 giờ cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông.

"Người nhà xác định đây chính là tài xế mất tích thông qua chiếc áo lót mặt trên người và chiếc nhẫn đeo tay" - ông Hiền thông tin.

Khu vực phát hiện thi thể tài xế xe đầu kéo mất tích trước đó - Ảnh: VietNamNet

Những ngày qua, hàng trăm lượt người đã nỗ lực tìm kiếm nam tài xế xe đầu kéo trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sông suối chảy xiết

Khi phát hiện thi thể tài xế mất tích, nhiều người trong đó có các thành viên cứu hộ 0 đồng tỉnh Quảng Trị đã bật khóc.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể tài xế xe đầu kéo mất tích vì bị lũ cuốn ở Quảng Trị đã được tìm thấy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 12h ngày 17/11, anh Th. lái xe tải chở than từ hướng Cửa khẩu Quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh.

Khi đến cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), dù barie đã được đặt để cảnh báo nước lũ chảy xiết và mực nước dâng cao 50–60cm, tài xế vẫn tiếp tục di chuyển. Đến giữa cầu tràn, dòng nước mạnh đã đánh trôi phần cabin xuống dưới cầu, trong khi phần thùng xe còn mắc lại.

Anh Th. leo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Khoảng 12h25, chiếc xe bị lật và trôi cách cầu tràn hơn 10m, cuốn theo tài xế xuống dòng nước lũ.

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Dương Thành Lập (SN 1996, thường trú tại 147 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, TP Cần Thơ), để điều tra về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-vien-cuu-ho-bat-khoc-khi-tim-thay-thi-the-tai-xe-xe-au-keo-bi-lu-cuon-troi-746918.html