Ngày 22/11, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên địa bàn trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong nhà trọ trong tư thế treo cổ trên đường Tân Thới Nhất, TP.HCM nên báo công an.

Xe đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến phong tỏa, điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Đ.C.Q (32 tuổi, ở TP. Đà Nẵng).

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Thi thể nam thanh niên tử vong trong phòng trọ được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

