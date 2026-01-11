Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Đến 23h05 ngày 10/1, khi qua khu đoạn Vinh - Thanh Hóa, tiếp viên phụ trách toa 10 báo có một hành khách tên L.T.T.N. bị đau bụng ra máu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đoàn tiếp viên Đường sắt Sài Gòn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, chuyến tàu SE4 lộ trình TPHCM - Hà Nội, xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19h25 ngày 9/1.

Trưởng tàu gọi điện báo cho trung tâm điều độ và xin dừng tàu tại ga Cầu Giát để đưa hành khách đi bệnh viện. Trong lúc tàu sắp vào ga Cầu Giát, chị N. đã chuyển dạ sinh con.

Tổ tàu lập tức đến toa thăm hỏi thì được anh N.A.H., người chồng đi cùng, báo về việc vợ đang mang thai 34 tuần tuổi, có hiện tượng chuyển dạ. Anh H. xin cho vợ xuống ga gần nhất để đi bệnh viện.

Tổ tàu cùng hành khách có chuyên môn y tế đã hỗ trợ sản phụ, đỡ đẻ thành công một em bé trai khoảng 2,1kg. Em bé chào đời an toàn, khoẻ mạnh.

Sau đó, tổ tàu phối hợp với ga Cầu Giát gọi xe cấp cứu và cử người đưa sản phụ cùng em bé đi bệnh viện.

Tàu dừng tại ga Cầu Giát lúc 23h34 ngày 10/1, chạy lại lúc 0h06 ngày 11/1, chậm 32 phút so với lịch trình.

Sản phụ được tổ tàu SE4 chuyển lên xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện Đa khoa Quang Thành, đêm 10/1 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 11/1, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Tình, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, cho biết bé trai nhập viện trong tình trạng sinh non tháng, nhẹ cân. Các bác sĩ đã ủ ấm, hỗ trợ thở oxy và tiêm phòng uốn ván. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định nhưng cần nằm viện theo dõi thêm.

Anh H., chồng sản phụ, cho biết gia đình xúc động trước sự hỗ trợ quyết đoán của nhân viên đường sắt và hành khách đi cùng. "Nếu không có mọi người giúp đỡ, vợ con tôi khó lòng được an toàn", anh nói.

Trong những năm qua, các tổ tàu Bắc - Nam đã nhiều lần đỡ đẻ thành công cho hành khách ngay trên hành trình. Gần nhất vào tháng 6/2023, một bé gái cũng chào đời an toàn trên tàu SE4 đoạn qua Thanh Hóa.