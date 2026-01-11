Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương khi bước qua nửa đầu tháng Chạp này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, nhờ Lục Hợp che chở, người tuổi Mão đón nhiều tin tức tích cực về phương diện tình cảm, dù là người độc thân hay người đã có đôi thì đều sẽ có hỷ tín tìm đến. Người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng ưng ý trong hoàn cảnh và thời gian vô cùng tình cờ, lúc này đừng kén chọn quá kẻo mãi vẫn chưa tìm được nửa kia cho mình.

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó tình cảm của các cặp đôi cũng ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia được vun đắp theo thời gian, cùng trải qua nhiều sóng gió nên vững vàng đến mức khó có gì có thể chia cách. Cũng nhờ thế mà tinh thần của bản mệnh vui vẻ, lạc quan, dồi dào sức sống hơn hẳn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Ngọ độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp. Đôi bên trò chuyện ăn ý, mối quan hệ xích lại gần nhau nhanh chóng. Với người có đôi có cặp, bạn bao dung hơn và không còn so đo tính toán những sai lầm nhỏ nhặt của nửa kia. Bầu không khí trong gia đình trở nên nhẹ nhõm hơn khoảng thời gian trước đó nhiều.

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ mọi người hợp tác ăn ý mà các công việc nhóm được hoàn thành nhanh chóng ngoài dự kiến. Người làm kinh tế có thể gặp được đối tác, khách hàng triển vọng. Đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung nên hợp tác ăn ý, không cần phải tốn quá nhiều công sức vẫn có tiền chảy về túi. 

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thủy Kim tương sinh, vận may tài chính của bạn rất tuyệt vời! Đây là một ngày tốt để tìm kiếm cơ hội làm giàu bên ngoài. Hơn nữa, chỉ cần bạn siêng năng mở rộng việc quảng cáo sản phẩm kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội nhận được hoa hồng lớn. Những công việc tốt hoặc các dự án hợp tác sinh sôi tiền bạc mạnh. Hãy tận dụng tối đa ngày may mắn này với sự trợ giúp của ngũ hành tương sinh.

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu khá đẹp nhưng không tự nhiên mà có, ngày này bạn cần tạo ra cơ hội cho chính mình. Hãy cân nhắc tham dự các bữa tiệc hoặc sự kiện xã hội vào thời gian này bởi điều đó sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn thoát ế. Nếu muốn đầu óc được thoải mái, vui vẻ, được nghỉ ngơi, tốt nhất là gọi điện cho người yêu tâm sự hết nỗi buồn trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

