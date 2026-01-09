Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (10 và 11/1) nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Cuối tuần này (10 và 11/1), Chính ấn chiếu mệnh, vận may đường sự nghiệp của bạn rất tốt. Ngày mới này phù hợp với những lĩnh vực đầy thử thách, năng động, sáng tạo và thú vị. Nếu công việc quá đơn điệu và lặp đi lặp lại, Sửu sẽ cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống, không có hứng thú làm việc.

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc đến rồi đi thất thường, có thể sẽ có lúc bạn sống vượt quá khả năng của mình, tiêu tiền phung phí khiến bản thân phải chịu cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, chỉ trong những hoàn cảnh như vậy, tinh thần chiến đấu của Sửu mới được khơi dậy.

Con giáp tuổi Dần 

Cuối tuần này (10 và 11/1), cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Dần che chở cho đường tình duyên của bản mệnh thêm phần thăng hoa. Người độc thân nhận ra đâu là yêu thương đích thực, cứ tìm kiếm ở tận đâu nhưng bạn chẳng thể ngờ được đó lại là một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho mình bấy lâu. 

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, có thể do tác động của Tỷ Kiên mà những chú Hổ trở nên kiêu ngạo, ít chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn muốn vươn lên vị trí cao hơn, mở rộng tương lai sự nghiệp thì nên điều chỉnh lại thái độ, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Cuối tuần này (10 và 11/1), Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bạn là người làm việc có đầu có đuôi, luôn nghiêm túc nên sẽ nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi được giao cho những nhiệm vụ khó, con giáp này chớ nên nản lòng, bởi đó chính là cơ hội để bạn bước từng bước vững chắc trên con đường thăng tiến. Hãy rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ để xứng đáng với địa vị tương lai của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

