Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, cục diện Tam Hợp mở ra cho người tuổi Dần cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Công việc diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp cũng được cải thiện, những vấn đề khúc mắc trước kia được giải quyết ổn thỏa. 

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong tháng này, việc hợp tác làm ăn, hoạt động nhóm đều diễn ra suôn sẻ. Những quyết định của tuổi Dần trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Nếu cố gắng phát huy những tố chất này thì bản mệnh trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Con giáp tuổi Mão 

Trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão hăng hái, tích cực giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình làm việc bạn cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để áp dụng trong tương lai. Với người làm kinh tế, bạn dám nghĩ dám làm nên dễ trở thành người dẫn đầu xu thế. Tất nhiên bạn sẽ không tránh khỏi vất vả, song công sức được đền đáp vô cùng xứng đáng. 

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mộc khắc Thổ, có lẽ bạn cần quan tâm hơn đến người thân trong gia đình mình. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng hãy dành thời gian trò chuyện cùng nửa kia và cha mẹ, con cái mình.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, do tác động từ Chính ấn nên nếu Tuất bỏ đi cái tính cách bảo thủ và ngang bướng của bản thân vì việc chịu dấn thân phát triển sự nghiệp ở một nơi khác sẽ rất có lợi, đặc biệt là đối với những công việc có tính biến động và thách thức cao. Những cơ hội này sẽ là động lực thúc đẩy sự nghiệp của bạn, vì vậy hãy nắm bắt chúng và phải khiêm tốn, chăm học hỏi càng nhiều càng tốt.

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất cần kiểm soát cảm xúc của mình và đừng để chúng vượt quá giới hạn, nếu không bạn rất dễ gặp rắc rối và tổn thương. Không phải tất cả cơ hội tình yêu tới với hội người độc thân trong ngày này đều tốt, vì vậy hãy luôn cảnh giác và sáng suốt trong quyết định tình cảm của bản thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 52 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 53 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 56 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Đời sống 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể

Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn sau ngày 11/1/2026

Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn sau ngày 11/1/2026