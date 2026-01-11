Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động

Tâm sự gia đình 11/01/2026 19:02

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi và Ly vừa kết hôn được hai ngày. Có thể nói, chúng tôi đã bất chấp và đánh đổi rất nhiều mới có thể đi đến hôn nhân.

Vợ chồng tôi quen nhau cách đây gần 4 năm. Ngày đó, cô ấy là chủ của tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng vô cùng. Bình thường để một người phụ nữ lên điều hành cả công ty đã là điều khó. Đằng này, cô ấy còn mất khả năng nói chuyện. Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất thông minh và đáng được mọi người tôn trọng.

 

Làm việc với nhau được một năm thì tôi tỏ tình. Thú thật, tôi đã mất ngủ cả tháng trời trước khi đưa ra quyết định này. Phía sau tôi là bố mẹ, là bạn bè. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi làm tất cả vì tình yêu. Lúc ấy vợ tôi cũng bàng hoàng lắm, em không nghĩ lại có người đàn ông như tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, để hiểu Ly nói gì, tôi phải đi học lớp giao tiếp với người câm điếc. Và rồi cả hai cứ thế yêu nhau 3 năm.

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Biết tôi muốn cưới Ly làm vợ, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Ông bà còn đến gặp Ly rồi cầu xin cô ấy chủ động chấm dứt mối quan hệ. Vì tự ti, Ly đồng ý chia tay tôi. Thế nhưng tôi mới là người không chịu được. Xa Ly, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Cũng nhờ có khoảng thời gian này mà tôi biết được mình yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục bố mẹ, may mắn là ông bà đã đồng ý.

Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Ly cần nhau, thế là đủ. Nhưng vợ đã tặng tôi một món quà quá tuyệt vời. Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau, vợ tôi lắp bắp nói: “Cảm ơn anh”.

Tôi bàng hoàng không tin mọi người ạ, sau nhiều năm, cô ấy cũng đã nói được những chữ đầu tiên. Như vậy là tôi có cơ hội giúp vợ quay lại như trước đây. Tôi muốn khoe niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Hy vọng những người thật lòng yêu nhau như chúng tôi sẽ có một cái kết thật có hậu.

14 năm bao dung cho lỗi lầm của vợ, cái kết anh nhận được món quà vô giá từ đứa con

14 năm bao dung cho lỗi lầm của vợ, cái kết anh nhận được món quà vô giá từ đứa con

Sau ly hôn, mẹ kết hôn với bố tôi. Dù biết sẽ phải nuôi thêm 3 đứa con, bố tôi vẫn chấp nhận. Hồi ấy người ta kỳ thị trai tân lấy gái đã từng lỡ dở. Vậy mà vì chúng tôi, bố quyết định kế hoạch để không sinh thêm đứa con nào khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công

Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công