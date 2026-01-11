Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công

Tâm sự gia đình 11/01/2026 19:09

Thế rồi có lần, tôi đến nhà và thấy cô ấy uống thuốc ngủ tự tử. Sau lần ấy, sợ bạn mình có chuyện, tôi mới rủ cô ấy đến nhà sống cho có người có tiếng. Suốt thời gian bạn tôi đến, chồng luôn tỏ ra bình thường. Thậm chí anh còn thờ ơ với cô ấy.

Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này. Bởi mọi chuyện đều đã rồi, điều quan trọng là giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Vợ chồng sống chung rất hòa thuận, không hề có mâu thuẫn và xích mích gì. Thành ra trong tư tưởng, tôi luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện tan vỡ.

Tôi có cô bạn thân, cả hai chơi với nhau từ bé. Hồi tôi chưa có tiền, cô ấy luôn giúp đỡ. Vì thế, tôi luôn dặn lòng phải sống hết lòng với bạn. Năm ngoái, bạn tôi ly hôn chồng. Người đàn ông ấy quá vũ phu, sau khi ly hôn lại đòi quyền nuôi con. Bạn tôi chẳng có điều kiện, đành cắn răng đồng ý.

Thế rồi có lần, tôi đến nhà và thấy cô ấy uống thuốc ngủ tự tử. Sau lần ấy, sợ bạn mình có chuyện, tôi mới rủ cô ấy đến nhà sống cho có người có tiếng. Suốt thời gian bạn tôi đến, chồng luôn tỏ ra bình thường. Thậm chí anh còn thờ ơ với cô ấy.

Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 10 tháng, bạn tôi nói ra ở riêng cho thoải mái. Tầm vài tháng sau thì cô ấy thông báo có bầu. Tôi hỏi cha đứa trẻ, cô ấy chỉ bảo là một đồng nghiệp ở công ty. Kể từ khi bạn có thai, tôi luôn lui tới chăm sóc. Thậm chí ngày cô ấy đẻ, cũng là tôi trực cả ngày cả đêm ở bệnh viện.

Hôm qua tôi đến nhà bạn thân thăm mẹ con cô ấy. Vừa bước đến cửa đã giật mình với đôi dép quen thuộc. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Khi cả hai nói chuyện, tôi thấy bạn mình tỏ ra không tự nhiên. Bỗng nhiên có một bóng đen ngoài ban công. Vội vàng chạy đi kiểm tra, tôi không ngờ đó là chồng mình.

Dù chồng tôi đã hết lời giải thích nhưng tôi biết, nếu không có gì thì chẳng bao giờ anh lại giấu mặt. Tối qua về nhà, sau một hồi tra khảo, cuối cùng chồng tôi cũng chịu thừa nhận. Anh nói: "Anh định vài tháng nữa mới nói với em. Nhưng em đã biết rồi thì chẳng giấu làm gì nữa. Anh muốn cưới cô ấy".

Nghe chồng nói mà tôi chao đảo. Tại sao người phản bội tôi lại cũng là người nói chia tay chứ? Tôi đã thức trắng đêm mà chưa biết giải quyết thế nào. Tôi nên cố gắng để níu kéo hay chấm dứt cuộc hôn nhân này đây?

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động