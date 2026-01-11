Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Hôm nay, ngày 11/1/2025 giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng nhảy vọt lên tới 4.510 USD/ounce.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 11/1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lập kỷ lục mới khi được mua vào 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tiếp tục duy trì ở mức 2 triệu đồng một lượng. Vì vậy, dù giá vàng lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần chỉ còn lãi 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhảy vọt khi mua vào lên 154,3 triệu đồng, bán ra 156,8 triệu đồng, tăng 7,9 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC là 2,5 triệu đồng nên người mua vào sẽ có lãi 5,4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tăng thấp hơn Công ty SJC với mức 4,5 triệu đồng khi mua vào lên 156,5 triệu đồng, bán ra 159,5 triệu đồng. Nhưng chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại đây vẫn 3 triệu đồng nên người mua chỉ còn lời 1,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng theo biến động của thế giới. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng nhảy vọt lên tới 4.510 USD/ounce, tăng tổng cộng 180 USD/ounce so với tuần trước (tăng khoảng 5,7 triệu đồng).

Giá vàng đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử 4.545 USD/ounce lập vào ngày 26/12/2025.

Theo khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 88% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 6% dự báo giá vàng giảm và 6% còn lại nhận định giá vàng sđi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư trả lời. Kết quả tới 69% dự báo giá vàng tăng tiếp trong những ngày tới, 16% cho rằng giá vàng giảm và chỉ 15% ý kiến nhận định kim loại quý đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng tích cực bất chấp đồng USD duy trì ở mức cao. Mức kỷ lục của giá vàng là 4.545 USD/ounce lập hồi cuối năm 2025, hiện không còn quá xa. Trong khi đó, chỉ số USD (DXY) đã vượt 99,1 điểm - mốc cao nhất từ đầu tháng 12-2025 tới nay.

Theo giới phân tích, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân vẫn đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng.

