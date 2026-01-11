Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Sao quốc tế 11/01/2026 15:12

Loạt hình hậu trường phim được nhiều khán giả chia sẻ lại trên nền tảng Red Note, thu hút hàng nghìn bình luận. Tác phẩm ghi hình năm Lưu Diệc Phi chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, võ thuật.

Ở cảnh rơi vách núi trong "Thiên Long Bát Bộ", Lưu Diệc Phi được bảo hộ bằng dây cáp cuốn quanh eo, cánh tay. Một nhân viên bên dưới đỡ chân khi diễn viên tạo dáng vẻ chới với. Lưu Diệc Phi tự thực hiện phần lớn cảnh bay nhảy, cưỡi ngựa.

 

Tác phẩm quay trong nửa năm tại các tỉnh như Hà Bắc, Chiết Giang, Vân Nam, Trung Quốc. Phim lấy bối cảnh thời Bắc Tống, Vương Ngữ Yên là con của Vương phu nhân và Đoàn Chính Thuần, được miêu tả có vẻ đẹp thần tiên. Nàng còn có trí tuệ mẫn tiệp, thuộc làu gần hết kinh sách võ thuật trong thiên hạ.

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ' - Ảnh 1Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ' - Ảnh 2

Nhà văn Kim Dung (1924-2018) từng đến trường quay Thiên Long Bát Bộ, trò chuyện với các thành viên đoàn phim. Ông ghi lên cuốn truyện của nữ chính: "Cô Diệc Phi, nhờ cô đóng Vương Ngữ Yên, độc giả mới tin Kim Dung không lừa họ". Trên CCTV, diễn viên cho biết bất ngờ, cảm động vì được nhà văn đề tặng câu này.

 

Diễn viên tiết lộ giai đoạn quay phim, cô sợ hãi, lo lắng khi xung quanh là các tiền bối. Do non nớt, thiếu kinh nghiệm, Lưu Diệc Phi luôn cảm thấy mình thiếu sót. Cô nói: "Vẻ ngoài điềm nhiên, bình tĩnh chỉ là vỏ bọc tôi cố tạo ra. Cứ giả vờ như thế mãi, tự nhiên tôi thành như vậy thật. Bấy giờ, tôi luôn nghĩ cách để bản thân thực sự mạnh mẽ". Khi không quay phim, cô luyện đàn, luyện nhảy, học ngôn ngữ.

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ' - Ảnh 3

Diệc Phi sinh năm 1987 ở Vũ Hán, mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi, cha là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp. Sau này, ông làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp. Khi Diệc Phi 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ học tập, sinh sống, nhập quốc tịch Mỹ. 5 năm sau, cô về Trung Quốc, được cha nuôi đặt tên Lưu Diệc Phi, gia nhập làng giải trí với phim đầu tay - Kim phấn thế gia.

 

Sau đó, Lưu Diệc Phi đóng chính trong loạt phim được đầu tư lớn, như Tiên kiếm kỳ hiệp 2005, Thần điêu đại hiệp 2006. Những năm gần đây, người đẹp gây tiếng vang qua phim Mộng hoa lục, Đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng.

25 năm hoạt động giải trí, Lưu Diệc Phi duy trì vị trí minh tinh hàng đầu. Theo Sina, thù lao quảng cáo của cô thuộc nhóm cao nhất giới sao Trung Quốc, mỗi hợp đồng, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD). Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của các hãng LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido cùng khoảng 10 thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Meituan.

Lưu Diệc Phi mới đây gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh chụp ngẫu hứng trong chuyến dạo chơi.

