Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Bộ đầm đen sát nách, được cắt may theo tinh thần utility, gọn gàng mà đầy uy lực. Chất liệu gabardine kỹ thuật ôm lấy đường cong vừa đủ, còn những đường khóa kéo kim loại chạy dọc thân váy tạo nên nhịp điệu của sự mạnh mẽ, như tiếng động cơ đang tăng tốc trên đường thẳng. Khi cô bước đi, mỗi nếp gấp của váy như dằn lại, gãy gọn, thể hiện đúng tinh thần của một người đang “tác nghiệp” nơi tốc độ là thước đo của mọi khoảnh khắc.

Xuất hiện tại trường đua F1 Abu Dhabi, Lưu Diệc Phi gây sốt với thân hình thon gọn, sắc vóc được cải thiện rõ rệt. Diện trang phục của Louis Vuitton cùng tóc buộc cao và kính râm, cô gây ấn tượng với bờ vai thanh mảnh, làn da trắng nổi bật.

Một chiếc thẻ được đeo trước ngực, món phụ kiện nhỏ nhưng đầy quyền lực, khiến tổng thể càng giống hệt phóng viên thể thao quốc tế: thực tế, nhanh nhạy và luôn sẵn sàng hòa vào dòng chảy sự kiện.

Ngoài ra, trong lần bị bắt gặp tại một trung tâm chăm sóc da ở Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi gây chú ý với gương mặt rạng rỡ, làn da căng sáng và phong thái nhẹ nhàng. Trang phục đời thường gồm áo khoác dài màu kem, sơ mi trắng và quần jeans ống rộng giúp tôn lên sự thanh lịch, trẻ trung của cô.

Dù không tiết lộ đã giảm bao nhiêu cân, nhiều nguồn tin suy đoán nữ diễn viên đã giảm ít nhất khoảng 7 kg so với đầu năm.

Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi tại F1 còn mang nhiều ý nghĩa hơn một outfit đẹp. Từ năm 2025, tập đoàn LVMH trở thành Đối tác Toàn cầu của F1. Việc Lưu Diệc Phi, ngôi sao Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quốc tế, xuất hiện tại Abu Dhabi, trong trang phục LV từ đầu đến chân, giống như một lời khẳng định về sự hòa quyện giữa thời trang – du lịch – thể thao trong kỷ nguyên mới.

Với tư cách Đại sứ Du lịch Abu Dhabi, mỗi bước chân của cô trên đường đua như một đoạn phim quảng cáo sống động: nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng đầy năng lượng. Có lẽ điều khiến công chúng mê mẩn nhất chính là sự tự nhiên trong thần thái của Lưu Diệc Phi. Không cần váy dạ hội xòe rộng, không cần layout makeup cầu kỳ, cô vẫn nổi bật giữa biển người.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi khi bị tố tức giận đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô. Kể từ đó, Lưu Diệc Phi im ắng, ít xuất hiện công khai.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.