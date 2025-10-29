MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

Sao quốc tế 29/10/2025 16:15

Tại sự kiện Fashion Power Gala kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc diễn ra vào ngày 23/10, trong phần chụp ảnh lưu niệm cuối buổi trình diễn, nữ diễn viên Chung Sở Hy gây tranh cãi vì đứng ở vị trí gần trung tâm cạnh Lưu Diệc Phi.

Tối 28/10, sự kiện ELLE Style Awards diễn ra tại Tam Á (Trung Quốc) quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám, trở thành màn trình diễn thời trang hoành tráng. Nếu các nữ minh tinh đang "đọ sắc" trên thảm đỏ, thì các nam diễn viên lại dường như thi xem ai có tạo hình kỳ lạ và khác thường nhất.

Đáng chú ý, MC Vương Diệu Khánh khiến mạng xã hội xôn xao chỉ với một câu nói đùa. Khi phỏng vấn nữ diễn viên Chung Sở Hy, anh cố tình ngắt quãng và nhấn mạnh một từ: "Lại đến dự lễ của ELLE rồi, muốn giành... giành... giành cơ hội gửi lời chúc đến mọi người phải không?".

Cách nói đầy ẩn ý này lập tức bị khán giả tại chỗ và người xem qua màn hình hiểu là đang "đá xéo" ồn ào giành vị trí trung tâm của Chung Sở Hy cách đó hai ngày tại đêm thời trang Vogue.

Trước tình huống bất ngờ, Chung Sở Hy giữ thái độ bình tĩnh. Sau đó cô vẫn xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ, như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Chung Sở Hy là người bước ra bục chụp ảnh từ sớm và chỉ đứng im một chỗ. Chính vì vậy, các nhân vật quan trọng hơn như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Tổng biên tập tạp chí Vogue Lưu Xung đều phải chen chân mới có chỗ đứng. Giới thạo tin cho rằng Chung Sở Hy chưa đủ địa vị danh tiếng để đứng cạnh Lưu Diệc Phi ở vị trí trung tâm, trong khi đó dàn ảnh hậu nổi tiếng khác như Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, Trương Tiểu Phỉ đều phải đứng ra ngoài lề bức hình.

Vì vậy, Chung Sở Hy bị chỉ trích vì tranh vị trí trung tâm của Lưu Diệc Phi. Công chúng chê bai Chung Sở Hy là người ham hư vinh, tham vọng dù danh tiếng và địa vị không xứng tầm. Thậm chí còn có nhiều người yêu cầu tẩy chay Chung Sở Hy vì cho rằng cô lộ tính cách xấu xí, không tôn trọng đàn chị.

Ngày 26/10 xuất hiện chủ đề "Phiên tòa phán xét Chung Sở Hy nên dừng lại". Trong đó, một số khán giả đưa ra bằng chứng nữ diễn viên đứng cạnh Lưu Diệc Phi nhưng không đứng ở vị trí trung tâm. Lưu Diệc Phi và tổng biên tập Lưu Xung vẫn giữ vị trí chính giữa bức ảnh. Bên cạnh đó, nhiều người do rằng dù Chung Sở Hy đứng sai chỗ, nhưng đây là lỗi nhỏ, có thể chỉ là hành vi vô ý, nữ diễn viên không đáng phải chịu sự chỉ trích suốt 3 ngày liền. Chủ đề trên đã thu hút hơn 230 triệu người đọc và bàn luận.

Khoảnh khắc xếp đội hình chụp ảnh tập thể, Chung Sở Hy nhất quyết đứng vị trí trung tâm, còn Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không nói với nhau một lời nào. Trong khi đó diễn viên Chung Sở Hy lại bị chỉ trích dữ dội vì chiếm vị trí trung tâm trong ảnh chụp chung, chen giữa hai “đại hoa đán” Lưu Diệc Phi - Dương Mịch và chắn luôn 3 Ảnh hậu đứng sau.

