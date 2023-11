Chung Sở Hy sánh đôi cùng Cung Tuấn trong thảm đỏ LHP Cannes ngày 3

Vào ngày 19/5, thảm đỏ ngày 3 của LHP Cannes 2023 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Harrison Ford, Adriana Lima, Aishwarya Rai, Củng Lợi, Lizzo... Thảm đỏ buổi công chiếu phim Indiana Jones And The Dial Of Destiny bỗng biến thành sàn diễn thời trang, "vườn bông nhan sắc" của các ngôi sao.

Đặc biệt, Chung Sở Hy và Cung Tuấn là cặp đôi siêu hot của phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió cũng nổi bật tại phần thảm đỏ.