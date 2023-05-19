Chung Sở Hy sánh đôi cùng Cung Tuấn trong thảm đỏ LHP Cannes ngày 3

Đặc biệt, Chung Sở Hy và Cung Tuấn là cặp đôi siêu hot của phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió cũng nổi bật tại phần thảm đỏ.

Vào ngày 19/5, thảm đỏ ngày 3 của LHP Cannes 2023 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Harrison Ford, Adriana Lima, Aishwarya Rai, Củng Lợi, Lizzo... Thảm đỏ buổi công chiếu phim Indiana Jones And The Dial Of Destiny bỗng biến thành sàn diễn thời trang , "vườn bông nhan sắc" của các ngôi sao.

Trước đó, trong một vài hình ảnh của Cung Tuấn trên phim trường Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió hay ảnh poster và teaser được nhà sản xuất tiết lộ, Cung Tuấn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai, tạo hình lịch lãm, thời thượng. Anh chàng có chiều cao khủng, vóc dáng lại hoàn hảo thì diện vest hay áo khoác dáng dài đều làm hội fan girl phải đổ rần rần.

Nhờ thần thái cuốn hút, quyến rũ, Chung Sở Hy bắt đầu nhận được nhiều vai diễn quan trọng. Thậm chí cô còn được đánh giá là có đủ tiềm năng để trở thành Thư Kỳ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, cư dân mạng vô cùng mong chờ cặp đôi này trong phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió.

Tôi muốn đi ngược gió chuyển thể từ bộ tiểu thuyết hiện đại cùng tên của tác giả Vị Tái. Phim có nội dung chính xoay quanh nhân vật Giang Hồ, con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang nổi tiếng. Cô có tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh nhưng lại rất ngạo mạn, luôn sống dưới cái bóng chở che của cha mình.

Biến cố xảy đến khiến cha của Giang Hồ qua đời, tập đoàn gây dựng mấy chục năm cũng rơi vào cảnh sụp đổ. Lúc này, cô phải nỗ lực cứu lấy thương hiệu giày mà năm đó cha mình từng dùng để lập nghiệp. Giang Hồ hợp tác cùng nhà đầu tư Từ Tư và thiết kế Hướng Kỳ, cùng nhau lập nên thương hiệu mới, phát triển sự nghiệp lại từ đầu.

Trong phim, Chung Sở Hy sẽ hóa thân thành Giang Hồ, còn vai nam chính Từ Tư thuộc về Cung Tuấn. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Ngô Tuyên Nghi, Ngụy Triết Minh,... Tôi muốn đi ngược gió là dự án do Ái Kỳ Nghệ và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, dự kiến gồm 40 tập và sẽ khai máy trong thời gian tới.