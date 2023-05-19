Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch

Sao quốc tế 19/05/2023 14:09

Nam diễn viên cho biết anh nhận được hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm kể từ khi tin tức nổ ra.

Theo báo chí Hong Kong đưa tin, La Gia Lương hiện về Hong Kong sống. Thể chất anh suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật. Nam diễn viên giảm gần 9 kg chỉ trong một tuần, có lúc đột nhiên ngất xỉu.

Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch - Ảnh 1
Tài tử Hong Kong La Gia Lương. 

Mới đây Sina đưa tin, La Gia Lương bày tỏ sự tức giận đối với tin đồn anh mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Nam diễn viên chia sẻ gặp vô số phiền toái, nhận hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, đồng nghiệp vì vướng phải tin tức bịa đặt, sai sự thật về sức khỏe.

Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch - Ảnh 2
Cựu sao TVB vốn không định lên tiếng, song lần này anh quyết định nhờ luật pháp can thiệp.

Bởi lẽ trong video chia sẻ trên trang cá nhân, La Gia Lương có sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe khoắn, không dấu hiệu của bệnh tật. Anh khẳng định vẫn khỏe mạnh, sống hạnh phúc. Năm 2020, nam diễn viên từng phủ nhận việc mắc ung thư. Anh cho biết chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng bị báo giới suy diễn quá đà. Cựu sao TVB vốn không định lên tiếng, song lần này anh quyết định nhờ luật pháp can thiệp.

Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch - Ảnh 3
"Nhất ca của TVB" một thời trong một chương trình mới đây. 

Gia Lương đề nghị những người tung tin thất thiệt xóa bài viết liên quan. Anh sẽ nhờ pháp luật bảo vệ nếu tiếp tục bị loan tin sai sự thật. Tài tử viết: "Tôi tin khán giả luôn tinh tường, đủ khả năng phán đoán thị phi. Trong bối cảnh thật giả lẫn lộn, mong tất cả cùng hướng thiện".

Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch - Ảnh 4
Tài tử Hong Kong La Gia Lương cho biết phẫn nộ vì nhiều nơi đăng tin anh mắc bệnh nan y, khó qua khỏi.

 La Gia Lương 61 tuổi, hoạt động ở làng giải trí gần 40 năm. Anh từng là sao hàng đầu đài TVB, nổi tiếng với Anh hùng xạ điêu 1994, Thiên địa nam nhi, Thử thách nghiệt ngã, Thiên địa hào tình, Hoa hồng lửa, Mỹ vị thiên hương, Lưu kim tuế nguyệt... 

Tài tử La Gia Lương bức xúc lên tiếng khi bị đồn mắc bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch - Ảnh 5
La Gia Lương bị chụp ảnh đi vào bệnh viện. Được biết anh chỉ đi khám sức khỏe định kì nhưng lại bị đồn thôi rằng mắc bệnh nguy hiểm tính mạng.
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