Nam diễn viên cho biết anh nhận được hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm kể từ khi tin tức nổ ra.
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Theo báo chí Hong Kong đưa tin, La Gia Lương hiện về Hong Kong sống. Thể chất anh suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật. Nam diễn viên giảm gần 9 kg chỉ trong một tuần, có lúc đột nhiên ngất xỉu.
Mới đây Sina đưa tin, La Gia Lương bày tỏ sự tức giận đối với tin đồn anh mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Nam diễn viên chia sẻ gặp vô số phiền toái, nhận hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, đồng nghiệp vì vướng phải tin tức bịa đặt, sai sự thật về sức khỏe.
Bởi lẽ trong video chia sẻ trên trang cá nhân, La Gia Lương có sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe khoắn, không dấu hiệu của bệnh tật. Anh khẳng định vẫn khỏe mạnh, sống hạnh phúc. Năm 2020, nam diễn viên từng phủ nhận việc mắc ung thư. Anh cho biết chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng bị báo giới suy diễn quá đà. Cựu sao TVB vốn không định lên tiếng, song lần này anh quyết định nhờ luật pháp can thiệp.
Gia Lương đề nghị những người tung tin thất thiệt xóa bài viết liên quan. Anh sẽ nhờ pháp luật bảo vệ nếu tiếp tục bị loan tin sai sự thật. Tài tử viết: "Tôi tin khán giả luôn tinh tường, đủ khả năng phán đoán thị phi. Trong bối cảnh thật giả lẫn lộn, mong tất cả cùng hướng thiện".
La Gia Lương 61 tuổi, hoạt động ở làng giải trí gần 40 năm. Anh từng là sao hàng đầu đài TVB, nổi tiếng với Anh hùng xạ điêu 1994, Thiên địa nam nhi, Thử thách nghiệt ngã, Thiên địa hào tình, Hoa hồng lửa, Mỹ vị thiên hương, Lưu kim tuế nguyệt...