Theo báo chí Hong Kong đưa tin, La Gia Lương hiện về Hong Kong sống. Thể chất anh suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật. Nam diễn viên giảm gần 9 kg chỉ trong một tuần, có lúc đột nhiên ngất xỉu.

Tài tử Hong Kong La Gia Lương.

Mới đây Sina đưa tin, La Gia Lương bày tỏ sự tức giận đối với tin đồn anh mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Nam diễn viên chia sẻ gặp vô số phiền toái, nhận hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, đồng nghiệp vì vướng phải tin tức bịa đặt, sai sự thật về sức khỏe.