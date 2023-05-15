'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa

Sao quốc tế 15/05/2023 09:35

Vừa thông báo ly hôn cách đây không lâu, "mỹ nhân TVB" Hồng Hân lại khẳng định chuyện tình cảm với ông xã Trương Đan Phong vẫn tốt đẹp khiến khán giả tức giận.

Ngày 13/5, Sina đưa tin trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hồng Hân bất ngờ "quay xe" tuyên bố không ly hôn với chồng là Trương Đan Phong. Ngôi sao Nguyên Chấn Hiệp cho biết cô và chồng đã xảy ra cãi vã, khiến Hồng Hân có hành động sai lầm trong lúc tức giận.

Hồng Hân cho biết thêm hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc. Các tin tức về việc quản lý Tất Oánh có quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong, Hồng Hân bắt gặp chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn là không chính xác. Việc hai vợ chồng xích mích không hề liên quan tới Tất Oánh.

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 1
Nữ diễn viên Hồng Hân bất ngờ "quay xe" tuyên bố không ly hôn với chồng là Trương Đan Phong

Trước đó, ngày 1/5, Hồng Hân tuyên bố trên trang cá nhân cô và Trương Đan Phong đã không còn là vợ chồng. Do đó, hành động thay đổi đột ngột của Hồng Hận nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Công chúng cho rằng nữ diễn viên coi hôn nhân như trò đùa và cố gây chú ý để tạo danh tiếng, livestream bán hàng. Bên cạnh đó, fan của Hồng Hân cũng quay lưng với cô vì cảm thấy bị lừa dối.

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 2
Fan của Hồng Hân cũng quay lưng với cô vì cảm thấy bị lừa dối

Theo Sina, năm 2019, "ông trùm paparazzi" Trác Vỹ tung hình ảnh chứng minh Trương Đan Phong vào khách sạn ngoại tình với quản lý riêng Tất Oánh. Trác Vỹ cho biết thêm Trương Đan Phong và Tất Oánh còn lên kế hoạch cướp hết tài sản của Hồng Hân. Thời điểm đó, Hồng Hân cũng có bài viết ám chỉ việc mình bị bội bạc, nữ diễn viên cũng yêu cầu Tất Oánh nghỉ việc vào thời điểm scandal nổ ra.

Tuy nhiên, từ năm 2022, Tất Oánh quay trở lại làm việc cho Trương Đan Phong. Cả hai nhiều lần đi công tác riêng cùng nhau, trong khi đó Hồng Hân ở một nơi khác, làm dấy nên thông tin Trương Đan Phong ngoại tình lần hai.

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 3
Đầu tháng 5, khi Hồng Hân tuyên bố ly hôn trên mạng xã hội, Trương Đan Phong tỏ thái độ thờ ơ

Đầu tháng 5, khi Hồng Hân tuyên bố ly hôn trên mạng xã hội, Trương Đan Phong tỏ thái độ thờ ơ, còn Tất Oánh - người mang danh kẻ thứ ba lại phủ nhận: 'Hai vị có cãi nhau thì đừng có đem hôn nhân ra làm trò đùa, phát triển thành như vậy tôi cũng không biết phải nói thế nào'.

Thời điểm đó, nhiều khán giả ủng hộ Hồng Hân chia tay người chồng phụ bạc, thậm chí còn lo sợ cô bị lừa mất tài sản. Qua 4 năm, vợ chồng Hồng Hân vẫn bên nhau, còn hợp tác livestream bán hàng, nên khán giả cho rằng việc xích mích, ly hôn chỉ là chiêu trò truyền thông của hai diễn viên.

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 4
Qua 4 năm, vợ chồng Hồng Hân vẫn bên nhau, còn hợp tác livestream bán hàng, nên khán giả cho rằng việc xích mích, ly hôn chỉ là chiêu trò truyền thông

Trương Đan Phong và Hồng Hân gặp nhau năm 2004 và tổ chức hôn lễ vào năm 2009. Họ có một cô con gái chung. Chuyện tình lệch tuổi của họ được nhiều đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, năm 2019, Trương Đan Phong bị tung bằng chứng ngoại tình với trợ lý, Tất Oánh. 

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 5
Giữa sóng gió hôn nhân, Hồng Hân lựa chọn không ly hôn, tiếp tục làm vợ Trương Đan Phong bất chấp sự phản đối của bạn bè, người hâm mộ

Giữa sóng gió hôn nhân, Hồng Hân lựa chọn không ly hôn, tiếp tục làm vợ Trương Đan Phong bất chấp sự phản đối của bạn bè, người hâm mộ. Đầu năm 2023, Trương Đan Phong lại vướng nghi vấn ngoại tình với trợ lý Tất Oánh. Song, chỉ một tuần sau thông báo chia tay với chồng trẻ, Hồng Hân lại bất ngờ xác nhận đã hóa giải hiểu lầm, hàn gắn hôn nhân với Trương Đan Phong. 

'Mỹ nhân TVB' Hồng Hân bị khán giả chỉ trích gay gắt khi mang hôn nhân ra làm trò đùa - Ảnh 6
Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và sớm thành danh trong showbiz Hoa ngữ

Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng một thời tại Hong Kong. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và sớm thành danh trong showbiz Hoa ngữ, với nhiều tác phẩm như Công chúa bướng bỉnh, Mỹ nhân thiên hạ, Thâm cung điệp ảnh, Hắc phong trại... Vai diễn khiến nhiều người ấn tượng nhất của Hồng Hân phải kể đến vai Lam Linh trong Nguyên Chấn Hiệp đóng cặp cùng tài tử Lê Minh.

Trương Đan Phong, sinh năm 1981, là nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng nổi danh nhờ một số bộ phim như Hoa Thiên Cốt, Nam thần của tôi, Thần điêu đại hiệp.

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Hồng Hân làm phật lòng khán giả khi tuyên bố chuyện tình cảm vợ chồng vẫn còn tốt đẹp.

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