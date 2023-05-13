Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn

Sao quốc tế 13/05/2023 19:00

Hồng Hân làm phật lòng khán giả khi tuyên bố chuyện tình cảm vợ chồng vẫn còn tốt đẹp.

Mới đây, Sina đưa tin Hồng Hân chia sẻ "không ly hôn" với ông xã Trương Đan Phong. Nữ diễn viên xin lỗi vì đã làm phiền công chúng. Cô thừa nhận đã có hành động nóng vội, sai lầm trong lúc mất bình tĩnh.

Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 1
Hồng Hân "quay xe" thông báo gia đình cô vẫn hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn cách đó không lâu

Hồng Hân cho biết thêm hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc. Các tin tức về việc quản lý Tất Oánh có quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong, Hồng Hân bắt gặp chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn là không chính xác. Việc hai vợ chồng xích mích không hề liên quan tới Tất Oánh.

Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 2
Trước đó, ngày 1/5, cô tuyên bố ly hôn chồng sau nhiều năm xảy ra tin đồn chồng cô ngoại tình gây chấn động showbiz thời điểm đó

Mặc cho trước đó, Hồng Hân tuyên bố trên trang cá nhân cô và Trương Đan Phong đã không còn là vợ chồng. Do đó, hành động thay đổi đột ngột của Hồng Hận nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả.

Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 3
Từ một ngôi sao được khán giả thương cảm, Hồng Hân bị quay lưng vì những tuyên bố bất nhất.

Hồng Hân cho biết thêm hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc. Các tin tức về việc quản lý Tất Oánh có quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong, Hồng Hân bắt gặp chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn là không chính xác. Việc hai vợ chồng xích mích không hề liên quan tới Tất Oánh.

Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 4
Khán giả phẫn nộ khi cô xem cảm xúc của khán giả như một trò đùa 

Công chúng cho rằng nữ diễn viên coi hôn nhân như trò đùa và cố gây chú ý để tạo danh tiếng, livestream bán hàng. Bên cạnh đó, fan của Hồng Hân cũng quay lưng với cô vì cảm thấy bị lừa dối.

Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 5
Khán giả cho rằng cô đang tự tạo tin đồn để thu hút sự chú ý

Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng một thời tại Hong Kong. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và sớm thành danh trong showbiz Hoa ngữ, với nhiều tác phẩm như Công Chúa Bướng Bỉnh, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Thâm Cung Điệp Ảnh, Hắc Phong Trại...

 

Tuyên bố ly hôn kể từ sau 5 năm vụ chồng ngoại tình với nữ trợ lý, Hồng Hân lại bị Trương Đan Phong giở trò?

Tuyên bố ly hôn kể từ sau 5 năm vụ chồng ngoại tình với nữ trợ lý, Hồng Hân lại bị Trương Đan Phong giở trò?

Hồng Hân bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 5 năm chồng ngoại tình khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngữ sao cbiz Hồng Hân Trương Đan Phong ngoại tình công chúa bướng bỉnh

TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố ly hôn kể từ sau 5 năm vụ chồng ngoại tình với nữ trợ lý, Hồng Hân lại bị Trương Đan Phong giở trò?

Tuyên bố ly hôn kể từ sau 5 năm vụ chồng ngoại tình với nữ trợ lý, Hồng Hân lại bị Trương Đan Phong giở trò?

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý?

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý?

Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý

Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào?

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào?

Cuộc sống ít ai biết của Á hậu Hong Kong 2015 - Quách Gia Văn sau khi chia tay tỷ phú Lý Trạch Giai

Cuộc sống ít ai biết của Á hậu Hong Kong 2015 - Quách Gia Văn sau khi chia tay tỷ phú Lý Trạch Giai

Nam ca sĩ Hong Kong - Chu Vĩnh Hằng bị vợ đòi ly hôn lần 2: Tiết lộ cuộc sống hôn nhân 'địa ngục'

Nam ca sĩ Hong Kong - Chu Vĩnh Hằng bị vợ đòi ly hôn lần 2: Tiết lộ cuộc sống hôn nhân 'địa ngục'

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu