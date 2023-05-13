Hồng Hân bị khán giả quay lưng khi làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn

Hồng Hân làm phật lòng khán giả khi tuyên bố chuyện tình cảm vợ chồng vẫn còn tốt đẹp.

Mới đây, Sina đưa tin Hồng Hân chia sẻ "không ly hôn" với ông xã Trương Đan Phong. Nữ diễn viên xin lỗi vì đã làm phiền công chúng. Cô thừa nhận đã có hành động nóng vội, sai lầm trong lúc mất bình tĩnh. Hồng Hân "quay xe" thông báo gia đình cô vẫn hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn cách đó không lâu Hồng Hân cho biết thêm hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc. Các tin tức về việc quản lý Tất Oánh có quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong, Hồng Hân bắt gặp chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn là không chính xác. Việc hai vợ chồng xích mích không hề liên quan tới Tất Oánh.

Trước đó, ngày 1/5, cô tuyên bố ly hôn chồng sau nhiều năm xảy ra tin đồn chồng cô ngoại tình gây chấn động showbiz thời điểm đó Mặc cho trước đó, Hồng Hân tuyên bố trên trang cá nhân cô và Trương Đan Phong đã không còn là vợ chồng. Do đó, hành động thay đổi đột ngột của Hồng Hận nhận nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Từ một ngôi sao được khán giả thương cảm, Hồng Hân bị quay lưng vì những tuyên bố bất nhất. Hồng Hân cho biết thêm hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc. Các tin tức về việc quản lý Tất Oánh có quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong, Hồng Hân bắt gặp chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn là không chính xác. Việc hai vợ chồng xích mích không hề liên quan tới Tất Oánh.

Khán giả phẫn nộ khi cô xem cảm xúc của khán giả như một trò đùa Công chúng cho rằng nữ diễn viên coi hôn nhân như trò đùa và cố gây chú ý để tạo danh tiếng, livestream bán hàng. Bên cạnh đó, fan của Hồng Hân cũng quay lưng với cô vì cảm thấy bị lừa dối. Khán giả cho rằng cô đang tự tạo tin đồn để thu hút sự chú ý Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng một thời tại Hong Kong. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và sớm thành danh trong showbiz Hoa ngữ, với nhiều tác phẩm như Công Chúa Bướng Bỉnh, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Thâm Cung Điệp Ảnh, Hắc Phong Trại...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-han-bi-khan-gia-quay-lung-khi-lam-hoa-voi-chong-sau-tuyen-bo-ly-hon-581593.html