Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý?

Sao quốc tế 08/05/2023 09:20

Sau khi công bố ly hôn với người chồng ngoại tình, nữ diễn viên Hồng Hân vừa có cuộc gặp gỡ thân mật với bạn bè.

Mới đây, nữ diễn viên Hồng Hân vừa có cuộc gặp gỡ thân mật với bạn bè sau khi công bố ly hôn chồng vào ngày 1/5. Xuất hiện bên cô là con trai Trương Hạo Liêm, thay vì ông xã Trương Đan Phong. Dù tin tức về cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa người đẹp Hong Kong và Trương Đan Phong đã tràn lan mặt báo, đến nay Hồng Hân vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào.

 

Theo nhiều nguồn tin, lý do dẫn đến việc chia tay là Trương Đan Phong dây dưa với nữ trợ lý Tất Oánh, bỏ mặc con cái không chăm sóc. Sau 2 lần bắt quả tang chồng ngoại tình, một mình gánh vác gia đình và hứng chịu gièm pha của dư luận, Hồng Hân kiệt quệ sức khỏe lẫn tinh thần. Vì quá bức xúc, cô đơn phương chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với Trương Đan Phong.

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý? - Ảnh 1Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý? - Ảnh 2

Sina cho biết việc ly hôn với người chồng kém 10 tuổi không ảnh hưởng đến Hồng Hân. Tài sản riêng đều được cô và con trai đứng tên nên không phải chia cho Trương Đan Phong.

Hồng Hân sở hữu gia sản 100 triệu NDT (14,4 triệu USD), bao gồm 4 bất động sản, xe hơi hạng sang và tiền tiết kiệm. Nữ nghệ sĩ cũng được khán giả ủng hộ, cảm thông với lựa chọn dứt tình với người chồng bội bạc.

 

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý? - Ảnh 3Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý? - Ảnh 4

Trước đó, vào tháng 7/2018, mạng xã hội rộ thông tin Trương Đan Phong ngoại tình với Tất Oánh. Vào thời điểm đó, Hồng Hân hoàn toàn tin tưởng Trương Đan Phong, cho rằng những thông tin này sai sự thật, thậm chí công khai ủng hộ chồng và trợ lý. Tuy nhiên, tới tháng 2/2019, một đoạn video lộ trên mạng xã hội cho thấy Tất Oánh mặc bộ đồ ngủ đến phòng Trương Đan Phong vào lúc nửa đêm, ở lại đó vài giờ mới trở về phòng mình. Lần này, Hồng Hân đã xóa toàn bộ nội dung liên quan đến Trương Đan Phong trên Weibo.

Thực tế, các tay săn ảnh chỉ chụp được cảnh Tất Oánh đi vào phòng Trương Đan Phong chứ không có thêm nội dung gì. Trong khi đó, Trương Đan Phong và Tất Oánh khăng khăng chỉ nói chuyện công việc, không có quan hệ cá nhân. Để chứng minh mình vô tội, tài tử họ Trương đã sa thải Tất Oánh. Vợ chồng Hồng Hân tiếp tục chung sống, không ly hôn. Sau scandal này, sự nghiệp diễn xuất của Trương Đan Phong chững lại, mấy năm gần đây anh hầu như không hoạt động. Năm 2022, Tất Oánh "tái xuất", trở thành người đại diện của Trương Đan Phong, gây ra nhiều tranh cãi.

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý? - Ảnh 5

Hồng Hân sinh năm 1971, được khán giả biết đến với các phim Ma Đao Hiệp Tình, Vong mệnh thiên nhai, Nguyên Chấn Hiệp... Cô từng yêu tài tử Mạc Thiếu Thông và có con với anh, tuy nhiên hai người không kết hôn. Sau khi chia tay ngôi sao họ Mạc, Hồng Hân làm mẹ đơn thân.

Trương Đan Phong sinh năm 1981, được nhiều người biết đến qua phim truyền hình Hoa thiên cốt. Nhờ danh tiếng của vợ, tài tử nhận nhiều lời mời đóng phim và được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Những năm gần đây, sự nghiệp của anh trầm lắng.

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