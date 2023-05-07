Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già

Sao quốc tế 07/05/2023 22:09

Cư dân mạng cứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa chuyển từ Đài Loan sang Thượng Hải sống.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa hiện gặp nhiều vấn đề mà bà không thể tự mình giải quyết. Cụ thể, bà chia sẻ bà không biết dùng điện thoại thông minh và mua sắm qua mạng. Đồ đạc trong nhà thường được người thân đặt giúp, sau đó chuyển tới địa chỉ nhà Lưu Tuyết Hoa. Khi có ai đó nhắn tin cho bà, nữ diễn viên không biết cách nhắn lại mà gọi cho người đó. Lưu Tuyết Hoa cũng chỉ biết vài con đường gần nhà.

Lưu Tuyết Hoa thừa nhận kỹ năng sống của bà chỉ ở mức học sinh cấp 2. Nữ diễn viên nuôi một chú chó nhưng thường nhờ trợ lý dắt đi dạo. Nhưng vấn đề lớn nhất là Lưu Tuyết Hoa sống trong sự cô đơn.

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Theo Sohu, những vai diễn bi thương trên màn ảnh như vận vào cuộc đời của mỹ nhân Đài Loan. Lưu Tuyết Hoa từng hẹn hò với nam diễn viên Lưu Đức Khải sau khi hợp tác vào năm 1990. Tuy nhiên, mối tình của hai nghệ sĩ chỉ kéo dài vài năm, để lại nhiều bi thương cho nữ diễn viên.

Thời điểm đó, Lưu Đức Khải vẫn chưa chấm dứt với vợ cũ nhưng nói dối Lưu Tuyết Hoa rằng đã độc thân. Nữ diễn viên bị tiếng xấu trong oan ức. Đến năm 1996, Lưu Tuyết Hoa phát hiện mang thai với Lưu Đức Khải, song, nam diễn viên lại phải lòng một cô gái trẻ kém 23 tuổi tại Pháp và kết hôn ở nước ngoài.

Lưu Tuyết Hoa sau đó sảy thai và phải cắt tử cung để giữ mạng sống. Nữ diễn viên chìm trong đau khổ và nghiện rượu cho đến khi gặp được chồng là nhà biên kịch Đặng Dục Côn. Dù hạnh phúc bên chồng, Tuyết Hoa không thể sinh con. Đến năm 2011, Lưu Tuyết Hoa tiếp tục gặp biến cố khi chồng của nữ diễn viên qua đời sau tai nạn.

Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già - Ảnh 2Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già - Ảnh 3Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già - Ảnh 4Xót xa cuộc sống cô độc của 'nữ hoàng nước mắt' Lưu Tuyết Hoa khi về già - Ảnh 5

 

Lưu Tuyết Hoa gia nhập công ty điện ảnh Trường Thành và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua một số tác phẩm như Tình bất tự cấm, Thông thiên lán ký, Bạch phát ma nữ… Hiếm người biết Lưu Tuyết Hoa từng đóng phim truyền hình TVB, nhưng không đạt được hiệu quả như ý. Mỹ nhân một thời cũng từ chối hợp tác với Châu Nhuận Phát trong những bộ phim dài tập vì sẽ phải ký hợp đồng dài hạn với TVB. Năm 1984, Lưu Tuyết Hoa hợp tác với đài ATV, đóng vai nữ chính phim Thiếu nữ thiện lương, chính thức bước lên dàn sao hạng A ở tuổi 25.

Năm 1984, Lưu Tuyết Hoa nhận lời mời sang Đài Loan đóng phim, sự nghiệp đạt đến độ sực rỡ khi được Quỳnh Dao "chấm" vào nữ chính trong hàng loạt những bộ phim kiểu "ngôn tình thời 8x". Bắt đầu tư bộ Mấy độ tịch dương hồng, Yên vũ mông mông (Dòng sông ly biệt), Lưu Tuyết Hoa trở thành "nữ thần" ở Đài Loan. Từ đó trở đi, không nhiều người nhớ đến cái nôi nghệ thuật của bà là ở Hong Kong.

Năm 1987, bộ phim Đình viện thâm thâm (Xóm Vắng), được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Quỳnh Dao, hợp tác với Tần Hán đã tạo nên hiện tượng màn ảnh nhỏ khắp châu Á, trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất của Quỳnh Dao trong những năm 80, giúp Lưu Tuyết Hoa dành được vô số các giải thưởng và trở thành nữ diễn viên số 1 trong làng nghệ châu Á. Cũng với vai diễn Chương Hàm Yên, Lưu Tuyết Hoa đã được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP truyền hình Hoa ngữ thế giới Golden Lion Awards. Từ đó đến khoảng năm 1995, bà giữ vững phong độ là "mỹ nữ Quỳnh Dao" qua hàng loạt những tác phẩm quen thuộc như Tuyết Kha, Ba đóa hoa, Ngọn cỏ bên bờ suối, Người vợ câm…

Năm 1996, ở tuổi tuổi 37, Lưu Tuyết Hoa rút dần khỏi làng nghệ, phần vì những thế hệ mới như Lâm Tâm Như, Triệu Vy xuất hiện, phần vì muốn tập trung thời gian hơn trong vai trò truyền thống của một người phụ nữ.

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