Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường

Sao quốc tế 06/05/2023 15:42

Tình sử như phim dài tập của Vương Phi từng tiêu tốn không ít giấy mực.

Đã lui về ở ẩn nhiều năm, ít hoạt động trên thị trường giải trí nhưng cái tên Vương Phi chưa bao giờ hạ nhiệt. Với hàng loạt bản nhạc kinh điển như Người con gái dễ tổn thương, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệnh..., nữ nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp châu Á.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 1

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 2

Vương Phi với tài năng âm nhạc hiếm có

 Năm 1993, danh tiếng Vương Phi phất lên như diều gặp gió với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Tiếp tục mê đắm không hối hận, Cơn gió mùa, Biên giới của yêu và đau, Chấp mê bất hối, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệnh,... Ở Vương Phi, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng viết lời của nữ ca sĩ. Tất cả những ca khúc do Vương Phi viết lời đều mang những câu chữ rất sang trọng, sâu sắc và nhiều tầng ý nghĩa. Ca từ đóng góp một vai trò không hề nhỏ trong việc tạo ra các bản hit lừng danh Châu Á của Vương Phi.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 3
Tình sử của cô cũng được cho là nổi trội không kém sự nghiệp âm nhạc

 Mặc dù đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhưng về tình duyên thì Vương Phi lại gặp nhiều trắc trở. Năm 1996, cô kết hôn cùng nam ca sĩ Đậu Duy và đôi vợ chồng này có một cô con gái tên là Đậu Tĩnh Đồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô chỉ kéo dài 3 năm, sau đó hai người họ chính thức tạm biệt nhau vào năm 1999.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 4
Tạ Đình Phong chia tay Vương Phi để đến với Trương Bá Chi - Ảnh minh họa: Internet

 Sau đó, 1 năm sau cô công khai với truyền thông người tình mới của mình đó là một nam diễn viên Tạ Đình Phong mới nổi, anh chàng này kém cô 11 tuổi. Cuộc tình này của cặp đôi này đã tốn không biết bao giấy mực của báo chí. Mối tình này chấm dứt vào tháng 4 năm 2002, khi nam diễn viên Tạ Đình Phong chia tay Vương Phi để đến với Trương Bá Chi.

Sau khi chia tay Tạ Đình Phong, Vương Phi một lần nữa gây chấn động showbiz khi công khai hẹn hò với nam diễn viên Lý Á Bằng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như thời điểm này, Lý Á Bằng không có bạn gái chính là nữ diễn viên Châu Tấn.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 5
Vương Phi chen ngang cuộc tình giữa Châu Tấn và Lý Á Bằng - Ảnh minh họa: Internet

Điều gây sốc hơn cả chính là Lý Á Bằng đã quyết định chia tay Châu Tấn để kết hôn với Vương Phi. Cuộc hôn nhân diễn ra trong sự ngỡ ngàng của truyền thông và cặp đôi Châu Tấn, Tạ Đình Phong cũng không ngoại lệ.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 6
Lý Á Bằng đã quyết định chia tay Châu Tấn để kết hôn với Vương Phi

Sau khi Vương Phi kết hôn cùng Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong được cho là quá đau lòng nên đã bí mật làm lễ cưới với nữ diễn viên Trương Bá Chi. Tuy nhiên, cả hai lại chấm dứt sau 5 năm chung sống.

Cuộc hôn nhân của cô với Á Bằng tuy ngọt ngào nhưng cặp đôi này cũng chỉ kéo dài trong vòng 8 năm. Vương Phi một lần nữa trải qua cuộc hôn nhân thứ 2 khi mà cặp đôi tuyên bố ly hôn vào tháng 9 năm 2013. Thời gian sau đó cô cùng Tạ Đình Phong lại quay trở lại bên nhau sau 14 năm ròng rã xa cách.

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường - Ảnh 7

Tạ Đình Phong lại quay trở lại bên nhau sau 14 năm ròng rã xa cách

Nhiều năm qua, dẫu đã rời xa hào quang của làng giải trí, Vương Phi vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour diễn hiếm hoi nhưng luôn đông nghịt khán giả và được đánh giá cao về chất lượng.

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Từ khóa:   Vương Phi Châu Tấn Lý Á Bằng Trương Bá Chi Tạ Đình Phong thiên hậu C-pop

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