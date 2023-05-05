Hé lộ mối quan hệ hiện tại của Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi

Sao quốc tế 05/05/2023 12:51

Cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh Châu Tấn bị chụp ảnh hẹn hò với bạn trai Trác Việt.

Trang Sohu đưa tin gần đây, Châu Tấn và bạn trai hiện tại, Trác Việt, cùng ăn tối và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau tại một nhà hàng ở Trung Quốc. Trong clip ghi lại hình ảnh của hai người, nữ diễn viên xinh đẹp choàng khăn qua đầu, ăn mặc giản dị và trẻ trung sải bước bên bạn trai khi rời nhà hàng. 

Nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ và trông khá bé nhỏ khi sánh bước bên bạn trai. Cặp đôi tiếp tục trò chuyện, không quan tâm tới những người xung quanh khi cùng tiến ra xe. Trước khi lên xe, Châu Tấn nán lại trò chuyện với một bé gái.

Châu Tấn và Trác Việt có buổi hẹn hò với bạn bè thân thiết. Họ trò chuyện với các bạn một lúc trước khi lên xe cùng nhau ra về. Theo một nguồn tin thân cận, Châu Tấn và bạn trai đang sống chung tại căn hộ hạng sang ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Hé lộ mối quan hệ hiện tại của Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi - Ảnh 1Hé lộ mối quan hệ hiện tại của Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi - Ảnh 2

Châu Tấn và Trác Việt bị phát hiện hẹn hò từ hồi tháng 10/2021. Khi đó, họ bị truyền thông Hoa ngữ bắt gặp cùng dùng bữa tại một nhà hàng với nhiều cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, trước sự tò mò của dư luận, Châu Tấn chỉ im lặng, không công khai mối quan hệ.  Nữ diễn viên nổi tiếng đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình vào năm 2022. Đầu năm 2023, vào dịp Tết Nguyên đán, Châu Tấn tiếp tục đưa bạn trai về quê đón Tết cùng gia đình.

Bạn trai của Châu Tấn kém cô 13 tuổi và đang chơi guitar trong nhóm nhạc Mosaic. Anh từng tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên (Trung Quốc) và là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi, có khả năng sáng tác nhạc và viết lời. Ngoài âm nhạc, anh còn yêu thích bóng rổ và rất nổi tiếng ở trường trung học. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Trác Việt, nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Cao Thánh Viễn. Hai người xác nhận ly hôn vào cuối năm 2020 sau 6 năm bên nhau. 

Hé lộ mối quan hệ hiện tại của Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi - Ảnh 3

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân không thành với Cao Thánh Viễn, Châu Tấn lựa chọn một tình yêu kín tiếng, không ồn ào. Dù Châu Tấn và Trác Việt lựa chọn không công khai trên truyền thông nhưng họ xuất hiện thường xuyên bên nhau và ra mắt bạn bè.

Ngoài cuộc hôn nhân với Cao Thánh Viễn, nữ diễn viên sinh năm 1974 còn có nhiều chuyện tình sóng gió. Cô từng hẹn hò tài tử Lý Á Bằng, nhà thiết kế thời trang Lý Đại Tề, thiếu gia Vương Thước... Châu Tấn thừa nhận, trong tình yêu, cô là người si tình và yêu hết mình. Do vậy, sau mỗi chuyện tình không thành, cô chịu nhiều tổn thương. 

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Kể từ sau khi ly hôn, Châu Tấn vẫn đang sống cuộc sống thoải mái ở tuổi 49 và hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi.

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