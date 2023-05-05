Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

2. Quách Kỳ Lân không đi theo lộ tuyến lưu lượng, cũng không trông cậy vào trở thành ngôi sao hạng nhất, nhưng tài nguyên của anh quả thật rất nhiều tiểu sinh không thể tiếp cận được.

1. Cung Tuấn sẽ tham gia vào bộ phim "Phong Quá Lưu Ngân", nữ chính hiện tại đã nhắm tới Tôn Di.

4. Bạch Lộc Trương Lăng Hách tiếp theo sẽ hợp tác kinh doanh tương đối thường xuyên, hai người sẽ có một đoạn thời gian ràng buộc, bọn họ thu âm tạp kỹ cũng muốn phát sóng.

3. Châu Đông Vũ đặc biệt để ý người khác nói cô không xứng với Lưu Hạo Nhiên, mỗi lần lướt được video của đối phương liền lập tức xẹt qua, không dám xem khu vực bình luận.

5. Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân.

6.Tiêu Chiến khéo léo từ chối "Khánh Dư Niên 2", anh sẽ không đóng nữa, nhưng các nhân vật chính khác cơ bản đều sẽ trở về.

7. Trang bìa tạp chí mới nhất của Bạch Lộc được công bố, nhưng sóng gió của những lời nói kia của cô vẫn chưa hoàn toàn qua đi, tạp chí này vừa ra mắt, khiến cô lại bị quần chúng giễu cợt, thật ra địa vị của cô vốn không ổn định, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cô, gần đây cô đã mất không ít fan sống.

8. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Dương Tử vẫn còn trong tay cha cô, người đại diện mới chỉ phụ trách tài nguyên thời trang. Nhưng năng lực nghiệp vụ của ba cô thật sự là bình thường, tài nguyên tốt căn bản không nói được, giá ra cao, yêu cầu nhiều, rất nhiều lúc đều cần cô tự mình xuất mã. Gần đây cô và Phạm Thừa Thừa rất thân thiết.

9. Trên tay Kim Thần hầu như đều là kịch bản tình chị em, hơn nữa thù lao phim không cao, năng lực nghiệp vụ của cô kỳ thật không được giới công nhận.

10. Truyền thông Hong Kong tung tin Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam bị từ chối, hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, tình cảm cũng bấp bênh. Sau đó, anh và studio lần lượt đưa ra tuyên bố, nói rằng tin tức liên quan đến cuộc sống riêng tư là tin đồn, hy vọng công chúng sẽ không phỏng đoán ác ý một lần nữa. Ngụy Đại Huân quả thật rất sốt ruột kết hôn, nhưng trước mắt Tần Lam vẫn muốn tiếp tục liều mạng sự nghiệp, hai người quả thật không cùng chí hướng.

11. Vu Chính đối với trình độ nâng đỡ người của mình có thể tự tin, cho rằng chỉ cần hắn thật lòng muốn nâng đỡ, sẽ không có người không nâng đỡ được.

12. Dịch Dương Thiên Tỷ bên kia đối với ngoại hình bên ngoài hoặc đánh giá chiều cao cơ bản không để ý.

13. Vương Gia Nhĩ tiếp theo vẫn là lưu diễn nước ngoài, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể nâng cao ảnh hưởng.

15. Vương Nhất Bác lúc trước quay phim, anh vừa mới rời giường mặt đã rất sưng lên, đại khái một giờ mới có thể khôi phục tốt, cho nên vì lên gương tốt hơn một chút, có thể nhanh chóng bật máy, anh đều đi ngủ sớm dậy sớm, sớm đến đoàn làm phim tập thể dục giảm sưng.

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