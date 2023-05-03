Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/5/2023: Thành Long viết một cuốn tự truyện của riêng mình, Tiêu Chiến từ chối hợp tác phim cùng Châu Dã?

2. Gần đây Vu Chính nói chuyện cẩn thận hơn không ít, hắn cũng đặc biệt sợ phát biểu của mình sẽ ảnh hưởng đến nghệ sĩ nhà mình.

1. Bên phía nhà sản xuất "Thanh Trâm Hành" vẫn không muốn từ bỏ, dự định tìm một nam chính lồng tiếng thích hợp để thay đổi khuôn mặt, gần đây đã tiếp xúc với Lâm Canh Tân.

4. Mối quan hệ giữa La Vân Hi và Youku coi như không tệ, bên Youku có dự án tốt, đều ưu tiên phân phối cho anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Youku cung cấp các loại tài nguyên có hạn, anh rất khó mượn những tài nguyên này để mở rộng con đường phát triển, cho nên còn cần tiếp xúc nhiều hơn với nguồn lực thị trường, không ngừng đột phá chính mình.

3. Trần Đô Linh quả thật được hưởng lợi nhiều nhất, gần đây cô tiếp xúc với rất nhiều kịch bản, rất nhiều người cho vai chính. Tài nguyên nhiều hơn, thù lao phim cũng tăng lên một chút, bản thân cô và ekip vẫn rất hài lòng với điều này

5. Có thông tin cho rằng Tiêu Chiến và Châu Dã sắp đóng vai chính trong bộ phim "Xạ Điêu Anh Hùng Truyện" của đạo diễn Từ Khắc, tuy nhiên cả hai nhà đều không chấp nhận, đặc biệt là bên Tiêu Chiến.

6. Đồng hồ của Trương Hàn không ít, lúc đó anh tham gia một chương trình du lịch, trên tay đeo chiếc đồng hồ đó hơn 400 triệu.

7. Chương Tử Di dự định dẫn Trương Tử Phong, cảm thấy cô rất có tiềm năng, đã giới thiệu cho cô không ít người.

8. Bộ phim truyền hình "Trúc Nghiệp Thiên" có thêm diễn viên chính là Thẩm Nguyệt

9. Tống Thiến và Đinh Vũ Hề trong "Sơn Hà Gối" truyền chỉ là bánh dắt mà thôi, tổ dự án đều chưa chính thức thành lập, kịch bản cũng chưa hoàn toàn định ra, chứ đừng nói đến việc tìm nam nữ chính. Cô ấy không thích diễn vai cổ trang, cô ấy vẫn thích phim truyền hình hiện đại. Hơn nữa gần đây cô muốn trở lại sân khấu, đang tìm đủ loại cơ hội có thể hát nhảy, muốn quay lại nghề cũ.

10. Thành Long đã sẵn sàng để viết một cuốn tự truyện của riêng mình.

11. Tài nguyên phim của Thang Duy ở nước ngoài rất tốt, có một phần cũng là chồng cô giúp đỡ, nhà trai cũng sẽ dẫn cô tham gia bữa tiệc trong giới đạo diễn, mọi người quen biết lẫn nhau. Vốn nhan sắc và khí chất của cô ở bên kia rất tốt, tác phẩm cũng đoạt giải, cho nên cơ hội càng nhiều.

12. Công ty Bạch Lộc đã thu tài khoản của cô, cuộc phỏng vấn gần đây cũng giúp cô viết câu trả lời tiêu chuẩn trước.

13. Phim truyền hình sau này của Tiêu Chiến sẽ thiên về chủ nghĩa hiện thực hoặc đề tài chính kịch, phim cổ trang về cơ bản sẽ không nhận nữa.

14. Tống Uy Long vẫn rất được ưa chuộng, muốn ký hợp đồng với nhà sản xuất cùng với công ty quản lý của anh không ít.

15. Cổ Lực Na Trát tham gia sự kiện thảm đỏ, mặc dù đều khen ngợi nhan sắc và vóc dáng của cô, nhưng rất nhiều người qua đường chỉ cảm thấy cô không có tác phẩm, chính là một bình hoa không hề kém. Trải qua chuyện Từ Khai Sính, tài nguyên vốn không giàu có của cô càng thêm tồi tệ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.