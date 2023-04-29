Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

2. Dương Mịch tham gia show “Trốn khỏi mật thất” vì dễ kiếm tiền. Mặt khác, cô ấy đã đã ký hợp đồng thường trú với chương trình này, tổ tiết mục cần cô ấy để thu hút đầutư. Trạng thái hiện tại của Dương Mịch không tốt nên cô rất cẩn trọng, mỗi khi ra ngoài đều trang điểm đậm.

1. Dự án phim “Thuỷ Long Ngâm” cải biên từ “Thiên Kiếp Mi” của Đằng Bình do Youku và Thát Thát sản xuất. Nam chính là La Vân Hi , đây sẽ là lần hợp tác thứ 3 của La Vân Hi với Thát Thát sau “Hạo Y Hành” và “Trường Nguyệt Tẫn Minh”. Phim sẽ khai máy sau khi La Vân Hi quay xong phim cổ trang “Nhan Tâm Ký” với Tống Dật.

4. Hậu kỳ của “Trường Tương Tư” do Dương Tử và Trương Vãn Ý diễn chính đã xong, các diễn viên cũng đã quay chụp tư liệu mới với nhau. Chỉ cần lấy được giấy phép phát sóng, Cụt sẽ cho “Trường Tương Tư” lên sóng ngay lập tức. Cụt rất tin tưởng năng lực gánh phim của Dương Tử, sẽ dốc sức tuyên truyền khi phim lên sóng.

3. “An Lạc Truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã hoàn thành tất cả các công việc sơ bộ, việc thu hút đầu tư cũng rất suôn sẻ. Hoàn thành xong hồ sơ là có thể lên sóng ngay lập tức.

5. Dương Dương và Vương Sở Nhiên cùng ở dưới trướng Duyệt Khải. Vì vậy công ty muốn dùng tin yêu đương giữa hai người để tăng độ nhận diện. Hiện tại, nhiệt độ của Vương Sở Nhiên tăng lên rất nhiều nhờ loại tin này.

6. “Thừa Hoan Ký” đang định dàn diễn viên chính là Dương Tử, Hứa Khải, Trương Vãn Ý, Ngưu Tuấn Phong, Hứa Linh Nguyệt, Hà Trại Phi,… Đầu tháng 6 khai máy tại Thượng Hải.

7. "Ninh An Như Mộng" của Bạch Lộc Trương Lăng Hách, có thể bị trì hoãn đến giữa tháng 6.

8. Cung Tuấn không mua biệt thự trên mạng. Để mua một biệt thư sang trọng trị giá hàng chục triệu đối với Cung Tuấn tương đối khó khăn nhưng khoản tiền đặt cọc vẫn có thể được trả và khoản thế chấp nằm khoảng hàng trăm nghìn mỗi tháng đối với anh ấy không phải là vấn đề lớn.

9. “Trường Nguyệt Tẫn Minh” lên sóng giúp nhiệt độ của Bạch Lộc tăng lên nhưng lại khiến bia miệng của cô ấy sụt giảm nghiêm trọng, kỹ năng diễn xuất và hình tượng xây dựng trước đó liên tục bị "lật đổ". Mặc dù dựa vào bối cảnh và hiệu quả các phim truyền hình đã phát sóng, cô ấy vẫn ở vị trí top tiểu hoa trong những năm gần đây nhưng chất lượng của các tài nguyên thực sự đã giảm sút, các dự án S+ Đào dự tính dành cho cô ấy đã có biến động, đoàn đội đang cố gắng khôi phục tình hình bất lợi.

10. La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương, cả hai chưa có ý định hợp tác lần 3. La Vân Hi không ẩn hôn và không có mối quan hệ tình cảm nào trong những năm gần đây. Anh ấy và Ngô Thiến từng có một đoạn tình cảm.

11. Hiện tại Trần Đô Linh là nghệ sĩ nhận được nhiều hồng lợi nhất từ “Trường Nguyệt Tẫn Minh”. Cô ấy gần đây đã ký hợp đồng KPI tìm kiếm nóng của tháng, chi phí tiếp thị của cô ấy trong tháng này được xếp vào top 3 trong số các nghệ sĩ Cbiz.

12. Mỗi lần trang điểm, Trương Tịnh Nghi đều tự mình làm. Cô ấy hiện tại đang có rất nhiều hoạt động quảng bá. Con người cô ấy sống rất tiết kiệm. Có lần máy tính xách tay của Trương Tịnh Nghi bị hỏng và dịch vụ chăm sóc kháchhàng quá đắt nên cô ấy đã tự mua pin, tháo rời máy tính và thay vào.

13. Phim cổ trang chuyển thể từ “Tích Hoa Chỉ” của Không Lưu do Youku sản xuất tạm định nam nữ chính là Hồ Nhất Thiên - Trương Tịnh Nghi, do đạo diễn Trương Duệ Bân chỉ đạo sẽ khai máy vào tháng 5.

14. Nhậm Gia Luân bây giờ xử lý công việc mềm mỏng và thận trọng hơn trước rất nhiều, đây cũng là cách duy trì tính cách của anh, hiện tại sự nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu.

15. Bản thân Triệu Lộ Tư mặc dù rất hay gây tranh cãi, nhưng cô ấy đã thành công trở thành tiểu hoa hàng đầu, cho dù thế nào thì tài nguyên của cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng. Cô ấy được đãi ngộ về mọi mặt giống như lưu lượng hoa 90.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.