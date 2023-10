Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

1. Dự án phim “Thuỷ Long Ngâm” cải biên từ “Thiên Kiếp Mi” của Đằng Bình do Youku và Thát Thát sản xuất. Nam chính là La Vân Hi, đây sẽ là lần hợp tác thứ 3 của La Vân Hi với Thát Thát sau “Hạo Y Hành” và “Trường Nguyệt Tẫn Minh”. Phim sẽ khai máy sau khi La Vân Hi quay xong phim cổ trang “Nhan Tâm Ký” với Tống Dật.

2. Dương Mịch tham gia show “Trốn khỏi mật thất” vì dễ kiếm tiền. Mặt khác, cô ấy đã đã ký hợp đồng thường trú với chương trình này, tổ tiết mục cần cô ấy để thu hút đầutư. Trạng thái hiện tại của Dương Mịch không tốt nên cô rất cẩn trọng, mỗi khi ra ngoài đều trang điểm đậm.