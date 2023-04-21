Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2023: Lâm Canh Tân hút thuốc trong đoàn phim, Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ không liên lạc riêng tư sau phim?

2. Châu Thâm cũng muốn thoát khỏi danh hiệu cà phê tạp kỹ, trong khoảng thời gian này dự định nghỉ ngơi một chút, trong lúc rảnh rỗi thu âm chương trình tạp kỹ của Lam Đài, kế tiếp sẽ mở một buổi hòa nhạc lớn.

1. Bạch Kính Đình đặc biệt yêu thương mái tóc của mình, ngoại trừ nhà tạo mẫu tóc và người yêu, những người khác không thể chạm vào.

3. Tin đồn Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị sắp kết hợp làm người đại diện để quảng bá cho thương hiệu lớn đang gây xôn xao khắp mạng xã hội.

5. Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hai người sau khi quay xong sẽ không liên lạc, lén lút không gọi điện thoại.

6. Dương Mịch vẫn rất thích các chương trình tạp kỹ, cho rằng có thể mang đến cho mình đề tài và niềm vui, sau này cô sẽ đến gần giới chính thống, hành trình tạp kỹ sẽ giảm bớt.

7. Trương Nghệ Hưng và Vương Gia Nhĩ ở một mức độ nào đó là quan hệ cạnh tranh, trong giới cho rằng hai người loại hình không sai biệt lắm, tài nguyên khó tránh khỏi có nghiêng, quan hệ dần dần xa cách là bình thường

8. Mao Bất Dịch mặc dù cùng Châu Thâm trong giới âm nhạc tất cả đều là quan hệ cạnh tranh, nhưng quan hệ riêng tư rất tốt, thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm ăn dưa, cũng không bài xích hợp tác cùng đài

9. Tăng Thuấn Hi đặc biệt tin vào Phật, cảm thấy rằng thờ Phật nhiều hơn có ích cho sự nghiệp, các địa điểm nổi tiếng để cầu nguyện phật đều có, rất thích bầu không khí Thái Lan.

10. Lâm Canh Tân hút thuốc trong đoàn phim, không cẩn thận làm thủng một lỗ trên trang phục của vai diễn.

11. Kim Thần cũng muốn tham gia "Khánh Dư Niên 2", nhưng chỉ là khách mời đặc biệt mà thôi, phân cảnh cũng không nhiều, bộ phim này sắp khởi động rồi.

12. Bản thân Đặng Vi là người mới, thù lao phim không cao, phí tuyên truyền tương ứng cũng không nhiều lắm. TNTM liền thuận theo tự nhiên. Anh và đoàn đội sẽ dốc lòng cho bộ "Trường Tương Tư".

13. Hứa Khải cũng sẽ tham gia khách mời "Trốn Khỏi Mật Thất 5", cùng Dương Mịch tại tương tác cặp đôi lần nữa.

14. "An Lạc Truyện" của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn thành tất cả các công việc trước đó, đầu tư cũng rất thuận lợi.

15. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mối quan hệ của hai người giống như anh em tốt, không thể trên mức tình bạn, đồng nghiệp.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.