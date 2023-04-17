Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh?

Sao quốc tế 17/04/2023 11:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Một số dân mạng xứ Trung không hài lòng trước nhan sắc của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cảm thấy cô ấy không đủ đẹp để hợp với hình tượng nhân vật nên đã sự dụng công nghệ AI để ghép ngũ quan của các sao nữ khác vào thay thế.

2. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận ở chung rất vui vẻ trên trường quay, chưa bao giờ vì sự bất hòa của fan mà kiêng dè, chủ yếu là tính cách hợp nhau, cũng không có quan hệ cạnh tranh.

3. Cư dân mạng nhận xét vì sao 3 tiểu hoa Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân tài nguyên lại tốt như vậy là vì Bạch Lộc có Vu Chính, Triệu Lộ Tư có cha nâng đỡ, là người có địa vị trong xã hội và Ngu Thư Hân thì xuất thân trong gia đình giàu có.

4. Cổ Lực Na Trát gần đây đang dưỡng sinh, gần đây bị mê hoặc bởi châm cứu, dự định dưỡng sức khỏe.

5. Lưu Diệc Phi Thành Long có mối quan hệ tốt nhưng đã nhiều lần từ chối tham gia các bộ phim của ông ấy. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh? - Ảnh 1

6. Mạnh Tử Nghĩa bây giờ là nghệ sĩ hạng hai, độ đề tài và độ nóng đều coi như vừa phải, cô muốn tấn công diễn viên hạng nhất, dự định sở hữu một bộ phim bom tấn của riêng mình.

7. Lý Hiện và Xuân Hạ hiện đã không còn liên lạc.

8. Âu Dương Na Na thành danh sớm, cho dù không có tác phẩm đại biểu, nhưng hiện tại nàng vẫn có thể nhận được không ít tài nguyên tạp kỹ và tài nguyên kinh doanh, dự án điện ảnh và truyền hình tương đối ít một chút.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba rất khó chịu với ảnh bị lan truyền khắp mạng xã hội, bởi vì đoàn làm phim đã nhấn mạnh rất nhiều lần về việc này.

10. Vương Hạc Đệ sắp tới sẽ phát triển sang lĩnh vực điện ảnh, anh ấy muốn mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình và đoàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh? - Ảnh 2

11. Dự án phim "Thôn Phệ Tinh Không" muốn mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hợp tác, trở thành nam chính trong phim.

12. Tài nguyên kinh doanh của Lưu Diệc Phi là tốt nhất trong số các hoa đán 85, vị trí của cô cũng đặc biệt cao, sự lựa chọn đầu tiên là tìm cô ấy, bị cô lập bởi các nữ diễn viên khác cũng là chuyện bình thường.

13. Tạ Khả Dần đã kí với Phạm Băng Băng, sau này sẽ chung người đại diện với Phạm Thừa Thừa.

14. Thành Nghị và Ngu Thư Hân sẽ không hợp tác, hai người đề cao không ít về vịt rí, hiện tại cơ bản đều là tiếp nhận phiên 1, sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

15. Năm nay là năm may mắn của Bạch Lộc, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã bùng nổ, sau đó "Ninh An Như Mộng" cũng sẽ phát sóng, cũng là áp bạo đại chế tác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Thành Long Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ sao châu á

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