Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/4/2023: Dương Tử bỏ tiền mời thầy dạy lồng tiếng, Tiêu Chiến hợp tác với Thành Long trong phim điện ảnh?

Sao quốc tế 11/04/2023 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phạm Băng Băng chỉ muốn tìm được một người có thể bầu bạn suốt đời, chưa bao giờ quan tâm kinh tế của đối phương.

2. Dịch Dương Thiên Tỉ rất có khả năng hợp tác với Trương Nghệ Mưu lần nữa, lão Mưu rất vừa ý với biểu hiện của cậu ấy trong Mãn Giang Hồng, tác phẩm chuẩn bị gần đây có dự tính mời Thiên Tỉ diễn.

3. Vương Nhất Bác rất coi trọng Vua Bầu Trời, từ ngày 28/4 sẽ bắt đầu chạy quảng bá chương trình trên toàn quốc, đẩy mạnh truyên truyền.

4. Vu Chính hiện tại cũng không quản Ngô Cẩn Ngôn nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn buông tha cho cô. Thấy cô ấy không nhận được kịch bản tốt, sẽ giới thiệu kịch bản của mình cho cô ấy.

5. Dương Tử tự bỏ tiền mời thầy dạy lồng tiếng, học cách biến đổi thanh điệu trong lồng tiếng

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/4/2023: Dương Tử bỏ tiền mời thầy dạy lồng tiếng, Tiêu Chiến hợp tác với Thành Long trong phim điện ảnh? - Ảnh 1

6. "Kiếm Lai" tiếp xúc với cả hai người là Trần Phi Vũ và Phạm Thừa Thừa.

7. Những dự án về đề tài nam chủ (nội dung chủ yếu xoay quanh nam chính) trong phim cổ trang tiên hiệp thường tìm đến Thành Nghị đầu tiên, khi Thành Nghị từ chối thì những sao nam khác mới có cơ hội tiếp xúc

8. Dương Dương từ 2017 - 2023 ngoại trừ trông trưởng thành hơn chút thì không có gì thay đổi. Bình thường nữ diễn viên cũng rất chú ý bảo dưỡng nhan sắc, dù bận rộn thế nào cũng sẽ làm đủ các bước chăm sóc da, và đi làm đẹp định kỳ.

9. Drama "Bạn cũng có ngày hôm nay" đang nhắm đến dàn diễn viên chính là Trần Tinh Húc, Chương Nhược Nam.

10. Tiêu Chiến có khả năng hợp tác với Thành Long trong bộ điện ảnh mới, hai người đã hẹn gặp mặt. Tiêu Chiến cũng muốn chuyển hình đóng điện ảnh, tăng duyên của người xem.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/4/2023: Dương Tử bỏ tiền mời thầy dạy lồng tiếng, Tiêu Chiến hợp tác với Thành Long trong phim điện ảnh? - Ảnh 2

11.  La Vân Hi quá gầy, nam thần cổ trang không còn hợp với anh ấy 

12. Thành Nghị không có liên quan gì đến dự án phim cổ trang Hắc Liên Hoa, bộ phim này vẫn luôn ở trong tay Trần Phi Vũ, trên mạng đồn cậu ấy đóng cổ trang với Cục Tịnh Y nhưng thật ra cậu ấy vẫn chưa nhận, cậu ấy đã quay cổ trang liên tiếp, vẫn muốn đóng một bộ hiện đại để nuôi tóc. Đoàn đội của cậu ấy muốn đãi ngộ tương đối cao, cho nên có vài hợp tác không bàn bạc thành công.

13. Hiện tại ở trong giới Ngô Kinh không có đối thủ, có kịch bản hay sẽ nghĩ đến anh ấy đầu tiên, rất nhiều lưu lượng muốn đóng vai phụ cho anh ấy.

14. Đàm Tùng Vận chọn đối tượng rất nghiêm khắc, bản thân cô cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không bởi vì đối phương có tiền hoặc là đẹp trai mà ở cùng một chỗ. 

15. Thái Từ Khôn vẫn có kịch bản đang tiếp xúc, nên anh ấy vẫn theo con đường lưu lượng ca sĩ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến sao hoa ngữ sao châu á Thành Long

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